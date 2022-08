Mehr als 13.500 Menschen waren betroffen : Bombe in Wesel erfolgreich entschärft

Bombe in Wesel erfolgreich entschärft

Die Zonen auf einen Blick: Der Kampfmittelräumdienst hat die Bombe in Wesel entschärft. Foto: Stadt Wesel

Update Wesel An der Bleicherstege auf dem Fusternberg ist am Montagabend eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Von der Evakuierung waren als 4400 Menschen betroffen. Sperrungen wirken sich zudem unter anderem auf den Bahnverkehr und die Bundestraße 58 aus.

Bei Bauarbeiten in der Straße Bleicherstege war eine Zehn-Zentner-Fliegerbombe gefunden worden. Die Entschärfung des Sprenkörpers begann am Montag, 29. August 2022, gegen 19.30 Uhr. Die Stadt Wesel teilte mit, dass die Aktion gegen 21.05 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Zuvor waren umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen in die Wege geleitet worden.