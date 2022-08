Bürger-Schützen-Verein Wesel lädt alle zum Mitraten ein : Wer ist wohl die künftige Königin?

Wesel Am 3. September wird im Festzelt neben der Niederrheinhalle das Geheimnis gelüftet, wer neue Königin des Bürger-Schützen-Vereins Wesel und des Bürgerschützenvereins vorm Brüner Tor wird. Bis dahin darf jeder mitraten.

Seit Jahrzehnten ist das Königinnen-Raten beim Bürger-Schützen-Verein eine lieb gewonnene Tradition. Die Dame, die am Abend des Schützenfest-Samstags neben dem neuen König zweifelsohne eine gute Figur machen wird, ist ein wirklich fröhlicher Mensch. Das war sie schon als kleines Kind, wie man auf dem Foto aus den 60ern erkennen kann. Ebenso wie ihre Vorgängerin Ute Dederich kommt die neue Königin aus der Feldmark, wo die gelernte Krankenschwester mit ihrem Mann lebt. Die beiden sind glückliche Großeltern eines Enkelkindes, radeln und wandern gerne.

Mit dem Schützenwesen hatte die neue Königin zunächst wenig zu tun. Zwar ist sie als Kind mit zum Fest der Bürger-Schützen gegangen, hat daran aber keine Erinnerungen mehr. „Ich weiß nur noch, dass ich mich, als 13 oder 14 war, über das Schützenfestgeld gefreut habe, das man für die Kirmes bekam. Aber hingegangen bin ich dann nicht“, sagt sie und lacht. Wenige Jahre später fand die 58-Jährige dann doch großen Gefallen an dem geselligen Miteinander der Bürger-Schützen. 1982 kam sie mit ihrem Mann zu den Jungschützen.

Schützenmuseum in Neuss

Schützenmuseum in Neuss : Kindgerechte Zeitreise durch die Schützen-Historie

Nur zu gerne wäre sie 2021 Königin geworden. Denn da hätten die Bürger-Schützen gerne das 50-jährige Bestehen ihrer Freundschaft mit den Schützen aus Wesel & Umgegend gefeiert. Dieses andere Wesel ist ein kleines Dorf in der Lüneburger Heide. Doch wegen Corona musste alles abgeblasen werden.

Beim Kauf ihrer drei Roben hat sie sich von ihrer Vorgängerin beraten lassen. Für den Schützenfest-Samstag hängt ein changierendes Kleid mit Goldtönen in ihrem Schrank. Einen Tag später wird sie ein schwarzes Kostüm mit Beerentönen tragen, dazu einen schwarzen Hut mit Blume. Und für die Nachfeier am 10. September hat sie ein Ballkleid in Salbei ausgesucht.