Bürger-Schützen-Verein zu Wesel und Bürgerschützenverein Wesel vorm Brüner Tor feiern zusammen : Wegen des Impfzentrums: Schützen müssen im Zelt feiern

Der Große Markt voller Schützen und viel Publikum beim Großen Zapfenstreich 2016: So soll es auch am Donnerstag, 1. September, ab 19.30 Uhr wieder sein, wenn die beiden Weseler Vereine in ihr gemeinsames Fest starten. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Nach zwei coronabedingten Ausfällen fiebern der Bürger-Schützen-Verein Wesel und der Bürgerschützenverein vorm Brüner Tor dem Fest entgegen.

Allerorten konnten Veranstalter in diesem Jahr zu Routinen zurückkehren, die von der Pandemie ausgebremst worden waren. Auch die Weseler (Stadt-)Schützen freuen sich, endlich wieder mit ihrem traditionellen Festprogramm in die Öffentlichkeit zu kommen. Der Bürger-Schützen-Verein Wesel (BSV) und der Schützenverein vorm Brüner Tor feiern gemeinsam ab Donnerstag, 1. September, mit etlichen Auftritten in der Innenstadt. Der Ablauf ist gespickt mit vielen traditionellen Programmpunkten und einigen wenigen, aber gravierenden Änderungen. Diese betreffen vor allem den Umstand, dass die – längst abrissreife – Niederrheinhalle weiterhin als Impfzentrum dient und nicht genutzt werden kann. Als Alternative wird auf der Paradewiese hinter der Halle Anfang der kommenden Woche ein Zelt aufgebaut. Das gab’s zuletzt vor genau 30 Jahren, als die Halle wegen Sanierungsarbeiten ausfiel.

Gespannt sind die Vorstände der beiden Vereine, wie das Zelt nun bei den Besuchern ankommt. 900 Quadratmeter groß wird es sein und soll gut 1000 Menschen Platz bieten. Zuletzt waren die Zelte benachbarter Vereine alle voll, berichtet Anne Gerlach, die den Vorstand in Sachen Schriftverkehr, Historie und Tradition unterstützt, im Gespräch mit unserer Redaktion. Entsprechend hoffe man auch in der Stadt nun auf starke Resonanz. Der Aufbau werde mit viel Arbeit für die Schützen einhergehen, denn man müsse viele Dinge selber machen. Zum Beispiel für die Bestückung mit Tischen und Stühlen sorgen oder im WC-Bereich Platten legen, damit man ihn auch mit Stöckelschuhen ansteuern kann. Immerhin geht es um „das“ Weseler Schützenfest. Zur Halle hin muss mit einem Zaun auf Wunsch des Kreises Wesel eine Abgrenzung vom Impfzenrum geschaffen werden. Der Zelteingang wird anders als 1992 zum BSV-Schützenhaus ausgerichtet sein.

Info Evertz und Dahlmann sind seit 60 Jahren dabei Jubilare Kein Schützenfest ohne Auszeichnungen. Allein 70 Jubilare sind jetzt zu ehren. Heraus ragen dabei Winfried Evertz vom Bürger-Schütz-Verein Wesel und Rolf Dahlmann vom Bürgerschützenverein vorm Brüner Tor, die jeweils 60 Jahre Mitglied sind. Wettbewerbe Am Samstag, 27. August, beginnt um 13 Uhr das Schießen um den Alfred-Pannenbecker-Pokal, ab 15 Uhr geht es um die Bataillons-Preise und die Schießschnüre. Kinderschützenfest Am Sonntag, 28. August, übt ab 10.30 Uhr der Reiterzug auf der Paradewiese an der Niederrheinhalle. Ab 11 Uhr läuft das Kinderschützenfest und parallel die Kartenausgabe bei einem Konzert der Lackhausener Blasmusik.

Etwas anders als sonst wird auch der Auftakt am Donnerstag, 1. September, sein. Um 18 Uhr treffen sich die Einheiten im Rathaus-Innenhof (statt am Berliner Tor) und ziehen dann zum Großen Markt, wo um 19.30 Uhr die Auszeichnung der Bataillons-Preisträger und der Große Zapfenstreich stattfinden. Blieben die Schützen sonst auf dem Markt, so ziehen sie diesmal anschließend ins Zelt an der Niederrheinhalle. Denn wenn man es schon hat und finanzieren muss, dann will man es auch nutzen.

Am Freitag, 2. September, treten beide Bataillone um 14.45 Uhr zur Totenehrung am Ehrenmal an. Um 16 Uhr beginnt das Vogelschießen. In Vertretung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gibt Marcel Ingenhorst (2. Kompanie) den ersten Schuss auf den Reichsapfel ab. Das Kunststück, die Trophäe auf Anhieb zu gewinnen und dem jeweiligen Staatsoberhaupt bringen zu dürfen, haben in der 176-jährigen Geschichte des BSV nur fünf Schützen geschafft. Neu ist anschließend, dass beim Partyabend diesmal keine Platten aufgelegt werden, sondern eine Band ab 20 Uhr im Zelt für Stimmung sorgt: die heimischen Speedos.

Den traditionellen Frühschoppen der Einheiten folgt am Samstag, 3. September, ab 15.30 Uhr die Fortsetzung des Vogelschießens mit Konzert des Isselburger Blasorchesters. Um 20 Uhr beginnt die Inthronisation des neuen Königspaares, anschließend ist Krönungsball zu Klängen der Daylights.

Am Sonntag, 4. September, treten um 13.45 Uhr die Bataillone und der berittene Reiterzug auf dem Großen Markt zum Festzug durch die geschmückte Stadt zum Schützengarten an. Dort feiern ab 14 Uhr die Kinder im Zelt, ab 14.45 Uhr gibt es die Parade und ab 17.30 Uhr die Inthronisation des Kinderkönigspaares.