Himmel und Erde : Neues Leben in alten Kirchen

Superintendent Thomas Brödenfeld , Wesel Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Die Energiekrise bringt das Problem schneller auf den Punkt, als es uns in den Kirchen lieb ist. Wie können wir unsere vielen Gebäude nachhaltig und verantwortlich unterhalten, pflegen und heizen?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für ihre Arbeit benötigt die evangelische Kirche eine Vielzahl unterschiedlicher Gebäude. Mehr als 74.000 Kindergärten, Pfarrhäuser, Kirchen, Kapellen und andere Gebäude stehen dafür zur Verfügung, dazu kommen die diakonischen Einrichtungen. Trotz zurückgehender Gemeindegliederzahlen unterhält die evangelische Kirche immer noch gut 20.000 Kirchen in Deutschland, von denen knapp 17.000 unter Denkmalschutz stehen. Die Zahlen der katholischen Kirche unterscheiden sich nicht gravierend. Ihr stehen etwa 22.000 Kirchen und Kapellen für Gottesdienste und Gemeindearbeit zur Verfügung. Hinzu kommen auch hier Pfarrheime und Pfarrhäuser, Kitas und vieles mehr. Klar ist, dass bei einer Halbierung der Kirchenmitgliederzahlen in Deutschland bis 2060 40.000 Kirchen auf evangelischer und katholischer Seite einfach zu viel sind. Schon jetzt sind viele bis auf Weihnachten nur dürftig gefüllt und stehen an sechs Tagen in der Woche leer. Verkaufen, umwidmen, abreißen?

Ganz so einfach ist das nicht. Bevor eine Kirche aufgegeben werden kann, müssen Vorgaben beachtet werden. Hinzu kommen emotionale Bindungen der Menschen. Die kann man nicht einfach beiseite wischen. Dennoch: Wir werden um die Aufgabe vieler Kirchen, besonders in Städten, nicht herumkommen. Das wird nicht ohne Schmerzen abgehen. Aber die Aufgabe einer Kirche als Gottesdienststätte birgt auch Chancen. In leere Kirchen kann neues Leben einziehen. Begegnungsstätten und Eventräume in umgewidmeten Kirchen schaffen neue Beziehungen im Quartier. Wohnraum für Benachteiligte, Cafés, Stadtteilzentren für Jugendliche, Wärmestuben für Obdachlose.

Die kreative Liste, was mit Filet-Grundstücken machbar ist, ist lang. Die Umsetzung braucht Mut und Entschlossenheit. Eine wochentags leere Kirche, in der sich zum Sonntagsgottesdienst 30 Gläubige verlieren, kann nicht dem Willen Jesu entsprechen. Christen an einem Ort versammeln, um in großer Gemeinschaft Gott zu loben, dagegen schon eher. Mit dem, was nicht mehr benötigt wird, neue Wege gehen, um die Gegenwart Gottes in einer sich verändernden Welt sichtbar zu machen, das wäre ein starkes Zeichen gelebten Glaubens.

(Thomas Brödenfeld)