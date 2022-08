Aktion findet ein Ende beim Familientag : Wie Freiwillige die Gemeinde Schermbeck bunter machen

Die von der Schreinerei Grewing und der Dachdeckerei Wischerhoff hergestellten Nistkästen konnten für fünf Euro erworben und bemalt werden. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Beim Familientag wurden am Sonntag 34 bemalte Stromkästen vorgestellt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Doch obwohl das Fazit insgesamt positiv ausfällt und der Beifall groß war, soll die Aktion nicht wiederholt werden.

Die Gemeinde ist in den vergangenen Wochen bunter geworden. Die Schermbecker Landhelden hatten die Bevölkerung gebeten, sich an einer Bemalung von Stromkästen zu beteiligen. 34 Gruppen oder Einzelpersonen sorgten dafür, dass 34 der etwa 200 Stromkästen der Firma Westenergie ihr tristes Grau gegen ein farbiges Outfit eintauschen konnten. Am Sonntag wurden Im Rahmen eines Familientages alle farbigen Bilder im Beisein der meisten Künstler gezeigt und mit viel Beifall bedacht.

An der Malaktion „Schermbeck malt bunt“ konnten sich nicht nur Solokünstler beteiligen. Auch Vereine, Nachbarschaften, Familien und andere Gruppierungen waren herzlich eingeladen, kreative Kunstwerke im öffentlichen Raum zu schaffen. Die Teilnehmer durften Wünsche äußern, welchen Stromkasten im Gemeindegebiet sie bemalen möchten. Die Reinigung und die Grundierung des ausgewählten Stromkastens übernahmen ehrenamtliche Helfer, sodass die Künstler sich auf das Malen konzentrieren konnten. Farben und Pinsel finanzierten Westenergie und die SL Naturstiftung.

Info Der Bürgermeister gehört zum Vorstand Aufgabe Die Schermbecker Landhelden, seit 2019 ein „Kind“ der Kulturstiftung, tragen dazu bei, die vielfältigen kulturellen Aufgaben in der Gemeinde Schermbeck zu fördern und langfristig finanziell abzusichern. Damit wird auch angesichts knapper öffentlicher Kassen das Ziel verbunden, eine höhere Kontinuität und Planungssicherheit für die Verwirklichung der kulturellen Zwecke zu erreichen. Mitglieder Die Förderung von Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes und des Heimatgedankens stehen im Vordergrund. Zu den Vorstandsmitgliedern der Kulturstiftung gehören Marcell Oppenberg (Vorsitzender), Sabrina Greiwe und Bürgermeister Mike Rexforth.

Und die Künstler bewiesen viel Einfallsreichtum. Im Auftrag der Niederrheinischen Sparkasse ließ Beate Ernst den Stromkasten auf dem Parkplatz Overkämping zu einer bunten Blumenwiese unter einem blauen Himmel werden. Der Dammer Turmverein bat die Künstlerin Andrea Sterner, einen Kasten vor der Schülerhilfe auf der Mittelstraße mit einem Bild des Dammer Turmmuseums zu verzieren. Die Theatergruppe „Frauensache“ möchte die von Erle nach Schermbeck fahrenden Westfalen an der Erler Straße mit dem Statement „Schöner als wie woanders“ für einen längeren Aufenthalt in Schermbeck gewinnen. Die Fähnchen-Kilianer stellen vor der Kilian-Apotheke ihren heiligen Suppsack aus Buschhausen vor.

Die Klasse 3c des katholischen Teilstandorts des Schermbecker Grundschulverbandes wertete einen Stromkasten an der Schienebergstege mächtig auf. Von der Gesamtschule stammt die Nachbildung einer Landschaft des niederländischen Malers Vincent van Gogh in der Schlossstraße. Katharina Riffer erinnert an der Maassenstraße mit zwei Kühen an die Zeiten, als die Landwirtschaft der Hauptwirtschaftszweig von Schermbeck war. Die Dammer Studentin Jasmin Limberg hat im Auftrag der Landfrauen Damm-Bricht die östlichste Windmühle im Kreis Wesel gemalt. Wie man innerhalb von drei Stunden einen Stromkasten optisch aufwerten kann, bewies der Duisburger Auftragskünstler Mark Roberz mit einem Graffitibild auf dem Stromkasten vor dem Bürgerbüro.

Schön bunt: Eine grüne Wiese und farbige Blumen sind hier zu sehen. Foto: Helmut Scheffler

Dieser Stromkasten erinnert sehr an die Bilder von Vincent van Gogh. Foto: Helmut Scheffler

Nieke und Eric Friem haben mit ihrer Mama Britta am Siegelhof auf einem Stromkasten eine Blumenwiese entstehen lassen. Eine Blumenwiese hat Melanie Timmermann auch für den Stromkasten im Duvenkamp bevorzugt. Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete alte Rathaus hat die Familie Klein-Bösing für einen Stromkasten im Einmündungsbereich der Straße Schembusch in die Landwehr ausgewählt. Die Caritas-Tagespflege lenkt mit den beiden älteren Menschen an der unteren Kempkesstege den Blick auf die zunehmende Überalterung der Bevölkerung. Noten und Musikinstrumente sind die wichtigsten Inhalte des Bildes der Blaskapelle „Einklang“ in der Kilianstraße. Der SV Schermbeck informiert an der oberen Lessingstraße über die vier angebotenen Sportarten.

Auf eine vergleichende Bewertung der Bilder wurde verzichtet. Stattdessen durften alle Künstler an einer Verlosung teilnehmen. Jeder gewann einen Preis, sei es Karten für Konzerte der Schermbecker Landhelden oder Schermbecker Gutscheine oder eine Schermbeck-Kiste mit regionalen Spezialitäten. Bürgermeister Mike Rexforth spendierte 50 Liter Turm-Bier des Dammer Turnvereins. Die Teilnehmer der Schulen werden in den nächsten 14 Tagen von Vorstandsmitgliedern der Schermbecker Landhelden besucht und erhalten Gutscheine für Eis.

Sieht toll aus: Eine kleine Biene schwebt über einer Mühle. Foto: Helmut Scheffler

Auch der SV Schermbeck hat sich an der Aktion beteiligt. Foto: Helmut Scheffler

Eine Wiederholung der Aktion mit einem abschließenden Familientag soll es vorerst nicht geben. Wenn aber einzelne Künstler oder Gruppen in eigener Regie einen Stromkasten der Westenergie bemalen möchten, dann können sie sich im Rathaus in der Abteilung Wirtschaftsförderung bei Sabrina Greiwe oder bei Jan Zajdel anmelden.