Azubi-Tipp : „Auch selbst Fragen stellen“

Lukas Peerenboom Foto: ctr

Lukas Peerenboom aus Uedem, 20 Jahre, Dualer Student International Management for Business and IT, erklärt, warum es wichtig ist, dass man Bewerbungsgespräche aktiv mitgestaltet.

