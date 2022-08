Angestellte in Bäckerei mit Schusswaffe bedroht : Weselerin sitzt nach Raubüberfall in Untersuchungshaft

Wesel/Bocholt Die wochenlangen und akribischen Ermittlungen der Polizei haben wohl zum Erfolg geführt: Die 35-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, am 15. Juli eine Bäckerei in Bocholt überfallen zu haben.

Nach einem Raubüberfall auf eine Bäckerei in Bocholt sitzt nun eine Tatverdächtige aus Wesel in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, steht die 35-Jährige im dringenden Tatverdacht, die Filiale an der Karolingerstraße am 15. Juli überfallen zu haben. Akribische Spurensuche am Tatort und die Ermittlungen der Kripo hätten zur Weselerin geführt. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung fanden Beamte die mutmaßliche Tatwaffe, eine Gaspistole, und die bei der Tat benutzte Tasche. Eine Richterin des zuständigen Amtsgerichtes in Bocholt erließ daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl zur Untersuchungshaft.