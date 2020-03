Leben im Alter in Wermelskirchen : Viele Angebote für die „Best Ager“

Auch das Sommerkonzert im Garten an der Schillerstraße ist inzwischen eine feste Einrichtung und erfreut nicht nur Senioren - hier gastierte die Wupper District Pipe Band. Foto: Peter Meuter. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wermelskirchen In Wermelskirchen gibt es eine Vielzahl an Sport-, Freizeit- und Kulturangeboten auch für ältere Menschen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es muss ja nicht immer gleich „je oller, je doller“ sein. Aber unbestreitbar sind Senioren heutzutage aktiver als in früheren Zeiten. Nicht umsonst ist die Rede von den „Best Agern“, den Menschen also, die im besten Alter sind. Man wird älter, bleibt bestenfalls länger gesund, und wenn einen doch Zipperlein plagen, bietet die moderne Medizin viele Möglichkeiten, diese zu lindern. Und je mobiler man im Alter ist, desto mehr will man auch unternehmen. In Wermelskirchen gibt es dazu ein breites Spektrum in den verschiedensten Bereichen. Hier ein kleiner Überblick.

Etwa bietet die Evangelische Kirchengemeinde vier Nachmittage für Senioren an. Im Gemeindezentrum Markt immer mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr, im Gemeindehaus Hünger immer am Mittwoch der ungeraden Woche ab 14.30 Uhr, im Gemeindehaus Tente immer am dritten Mittwoch des Monats von 15.30 bis 17 Uhr und im Gemeindehaus Burg immer am ersten Mittwoch des Monats ab 15 Uhr. Auch die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Neuschäferhöhe hat einen „Treff 60 Plus“, der sich jeden zweiten Mittwoch im Monat um 15 Uhr in der Gemeinde trifft. Auch die Katholische Kirchengemeinde St. Michael und Apollinaris hat einen Seniorenkreis. Ansprechpartnerin ist hier Elisabeth Geyer, Tel. 02196 1750.

info Kontaktadressen stehen auf Stadt-Website Kontakt Die Kontaktadressen der Gruppen und Institutionen sind per Telefon oder E-Mail zu erreichen. Die Adressen stehen auf der Website der Stadt Wermelskirchen bereit. Zu finden sind sie unter „Familie, dort im Bereich „Gesundheit & Soziales“ unter dem Punkt „Senioren- und Pflegeberatung“. www.wermelskirchen.de

Ein breites Bildungs- und Informationsangebot bieten traditionell die Volkshochschulen. Für Wermelskirchen zuständig ist hier die Volkshochschule Bergisch Land. Gerade unter dem Punkt „Mensch und Gesellschaft“ finden sich auch spezielle Angebote für Senioren. Angebote wie „Gehirnjogging für ältere Menschen“, „Endlich Ruhestand!? Die Gestaltung eines neuen Lebensabschnitts“ oder verschiedene Mal-, Tanz- oder andere Kulturangebote richten sich nicht nur, aber auch speziell an ältere Semester.

Im Haus der Begegnung an der Schillerstraße, das bereits Teil dieser Serie war, gibt es ebenfalls jede Woche ein breites Angebot an regelmäßigen und einzeln stattfindenden Treffen, Veranstaltungen und Terminen. Ein Blick auf die Website der Begegnungsstätte lohnt sich. Der Caritasverband RheinBerg bietet als nicht kommerzieller Anbieter unterschiedliche Reisen für Senioren an. Zielgruppe sind hier Menschen ab 60 Jahren, im Angebot sind vor allem Busreisen. Die Auswahl der Ziele erfolgt angelehnt an den Bedürfnissen älterer Menschen. Neben Tagesfahrten gibt es auch mehrtägige Reisen, in diesem Jahr etwa nach Bad Rothenfelde im März, nach Bad Wiessee im April/Mai und nach Bensersiel im September.

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen bietet in Städten und Kommunen das Programm „Bewegt älter werden in NRW“ an. Bewegung und Sport fördern die Lebensqualität im Alter. Sportvereine in den Kommunen sind aufgerufen, an diesem Programm teilzunehmen, und in ihrem Angebot auch Sportarten für ältere Menschen anzubieten.

Wandern in der schönen Bergischen Natur ist mit geführten Touren der Wermelskirchener Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins möglich. Auf der Website des Vereins finden sich Wanderungen im Bereich aller 230 Abteilungen, die in vier Regionen und 20 Bezirken vom Rhein bis zur Diemel und von der Lippe bis zur Sieg sind. Die Touren auf den insgesamt rund 43000 Kilometern markierten Wanderwegen sind dabei von leicht bis anspruchsvoll gehalten, so dass viele davon auch von Senioren begangen werden können. Auch die Wermelskirchener sind ständig unterwegs.

Bei gutem Wetter wird im „Haus der Begegnung“ an der Schillerstraße auch schon mal eine große Kaffeetafel im Garten aufgebaut. Foto: Gundula Schröder

Unterwegs mit dem SGV – hier ein Schnappschuss von einem Tagesausflug nach Belgien. Foto: Gisela Steiner. Foto: Steiner

Gemeinsam kochen mit ungarischen Gästen – auch dazu trifft man sich gern im „Haus der Begegnung“. Foto: Peter Meuter. Foto: Meuter, Peter (pm)