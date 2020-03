Freier Internetzugang in Wermelskirchen : Stadt zahlt für Hotspots der Freifunker

Wermelskirchen Ein weiterer Ausbau des freien W-Lans mit Geld der EU wird kritisch geprüft.

Ende 2019 hatte Freifunk Wermelskirchen seine Aktivitäten eingestellt. Auslöser war die Auflösung des Vereins „Verbund freier Netzwerke NRW“. Schon damals hatte sich die Hückeswagener Firma Dophin IT Systeme bereit erklärt, die bestehenden elf Hotspots kostenfrei weiter zu betreiben. Voraussetzung war aber, dass sich die Stadt mit eben jenem Betrag von600 Euro jährlich beteiligt. Die WNKUWG hatte in einem Antrag auf die Dringlichkeit hingewiesen, denn „sonst gebe es in der Innenstadt kein freies W-Lan mehr“. Dophin IT System seien der geeignete Partner, denn das Unternehmen habe schon die Netze in Remscheid, Hückeswagen und Wipperfürth übernommen. Fraktionsvorsitzender Henning Rehse: „Das Ganze läuft dann unter dem Label ,WiFi Wermelskirchen’ weiter und wird von Dophin IT betreut.