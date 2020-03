Brandschutz in Wermelskirchen : Zwei Gerätehäuser bald unter einem Dach

Das Grundstück für neues Feuerwehrgerätehaus in Unterstraße (r.) an der B 51 wird die Stadt erwerben. Foto: Solveig Pudelski/Soleig Pudelski

Tente Die alten Standorte der Feuerwehr Tente und Unterstraße entsprechen nicht mehr den Standards.

Eigentlich klingt das Vorhaben zugunsten der Sicherheit in den Ortsteilen Tente und Unterstraße einfach: Zwei alte Feuerwehr-Gerätehäuser genügen nicht mehr den aktuellen Ansprüchen an Sicherheitsstandards und Mindestausstattung wie ausreichende Umkleiden oder für Männer und Frauen getrennte Sanitärbereiche. Auch die Parkplatzsituation ist an beiden Standorten nicht ausreichend. Wie berichtet, sollen beide Häuser an einem neuen Standort zusammengelegt werden. Das Grundstück hat die Stadt gefunden, der Kaufvertrag wird jetzt unterzeichnet. Aber die Bagger rollen längst noch nicht an. Zuerst muss der Flächennutzungsplan geändert werden und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Diese Verfahrensschritte sind üblich, in diesem Fall ist die Sache aber komplizierter.