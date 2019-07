Vereinsticker in Wermelskirchen : Pohlhauser Trio siegte

Pohlhausen Am erstmalig durchgeführten Sommer-Skatturnier von Tura Pohlhausen nahmen 32 Teilnehmer teil, darunter sechs Frauen. Und das trotz großer Hitze, die aber im gut gekühlten Vereinsheim lange außen vor blieb.

Kühlen Kopf bewahren mussten auch die Spieler, um das Beste aus ihrem Blatt zu machen. Dabei kommt es auf Können und Strategie an, aber das Kartenglück spielt auch eine wesentliche Rolle, so Organisator Dirk Hohlmann. In wieder gelöster, freundschaftlicher Stimmung ging schließlich nach drei Runden a 20 Spielen Jürgen Schulz als Sieger mit 830 Punkten hervor. Schulz, ehemaliger langjähriger Fußballspieler in Pohlhausen, wurde gefolgt von Ede Panter mit 811 und Frank Bratzke mit 777 Punkten, somit ein Pohlhauser Trio. Wie immer stand der Spaß am Spiel im Vordergrund und somit freuen sich bereits viele auf das Herbst-Skatturnier am 13. Oktober.