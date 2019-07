Vereinsticker in Wermelskirchen : JHC-Jugend auf Platz 2

E-JUgend JHC. Foto: Adler

Wermelskirchen Die E-Jugend des JHC Wermelskirchen trat beim Toyota Kutcher Cup in Wipperfürth an. Die Jungs (alle Jahrgang 2009) zeigten trotz der Hitze in der Halle tolle Spiele , erfreuten Trainer und Publikum mit tollen Spielzügen und standen zum Schluss sogar im Finale, teilte Rabea Adler mit.