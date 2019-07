Familie & Co. in Wermelskirchen : Sommerfest im Senioren-Park

Familie & Co. in Wermelskirchen

Dabringhausen Großes Sommerfest im Senioren-Park carpe diem in Dabringhausen: Und pünktlich zum Start schien auch die Sonne. Der Garten der Einrichtung war mit Luftballons und Girlanden festlich geschmückt. Die Bewohner, teilweise mit Angehörigen, und Gäste der Tagespflege, sowie Mieter des betreuten Wohnens fanden sich ein und hatten viel Freude an dem bunten Rahmenprogramm, berichtet Christina Sewina-Baumann aus derErgotherapie.

Musikalisch wurde mit dem Blasorchester Dabringhausen gestartet Die jungen Leute spielten bekannte Lieder unter anderem auch Popsongs der 80er Jahre. Viele der vorgetragenen Lieder luden zum Mitsingen ein, und die ein oder andere Erinnerung wachgerufen. Die Lose für die Tombola fanden großen Anklang und so freute sich manch einer über einen kleinen oder auch großen Gewinn.

Am Stand der Tagespflege konnte man sich über eine wohlriechende Einreibung freuen und sein Wissen bezüglich Kräuter auffrischen. Danach ging es zum Sinnes-Parcours der Ergotherapie. Einige Bewohner versuchten sich an einem besonderen Memory, in dem man jeweils akustische Paare finden sollte. Auch eine motorische Aktivität wurde angeboten, bei der Gegenstände wurden ertastet und erkannt werden mussten. Die Geschmacksnerven wurden durch verschiedene Liköre und Süßigkeiten angeregt.