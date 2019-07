Brand in Wermelskirchen : Einfamilienhaus in Braunsberg brennt

Wermelskirchen Von einem Garagenanbau greift das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude über. Die Enge im dicht bebauten Wohngebiet erschwert den Einsatzkräften die Arbeit. Ein Feuerwehrmann verletzt sich bei den Löscharbeiten leicht.

Aufregung in Braunsberg: Zu einem Brand musste die Wermelskirchener Feuerwehr an den Forstring ausrücken. Unterhalb der Straße brannte die Garage eines Gebäudes an der Stichstraße Am Jagdfeld. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten der hintere Teil der Garage und der Bereich dahinter“, berichtete der stellvertretende Wehrleiter Ingo Mueller im Gespräch mit unserer Redaktion am Einsatzort: „Der Dachstuhl der gemauerte Garage brannte von innen, das Feuer zündete durch, Flammen schlugen nach außen.“ Das größte Problem: Durch das Durchzünden griff das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus über. „Garage und Wohnhaus sind verzahnt. So kriecht das Feuer zwischen Dachpfannen und Verkleidung. Das ist extrem trügerisch“, erläuterte Mueller. Bedingt durch den Kamin-Effekt suche sich der Brand stets diesen Weg.