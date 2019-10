SV 09/35 Wermelskirchen : Nachwuchs auch neben dem neuen Grün

Wermelskirchen Fritz Schmitz ist der neue Leiter der Jugendfußball-Abteilung des SV 09/35 Wermelskirchen. Jahrespraktikant ist Thore Mühlinghaus.

Den 24-jährigen Fritz Schmitz und den 17-jährigen Thore Mühlinghaus verbindet eine Gemeinsamkeit, denn nachdem er sein Abitur in 2014 gemacht hatte, war Schmitz der erste SV 09/35-Jahrespraktikant, den der Verein je hatte – Mühlinghaus ist mittlerweile der dritte. „Ich bin 2007 als Bambini-Kicker in Dhünn gestartet“, erinnert sich Thore Mühlinghaus. Weitere Stationen seien danach der SV 09/35 Wermelskirchen und Bergisch Born gewesen, bevor es nunmehr zurück zu den Nullneunern ging. „Ich habe in der Grundschule bereits ein Jahr übersprungen und dann durch G8 bereits im Frühling diesen Jahres mein Abitur gemacht. Danach wollte ich gerne ein Jahr sinnvoll überbrücken.“ So sei er auf die Idee zum Jahrespraktikum gekommen: „Ich wollte eh immer gerne einmal eine Mannschatft trainieren“, sagt Mühlinghaus. Der spielt in der B-Jugend und dritten Herrenmannchaft der Nullneuner mit, fungiert als Trainer der D-Jugend. Zukünftig könne er sich durchaus eine berufliche Tätigkeit im Sportmanagement-Bereich vorstellen, aber: „Der Trainerschein, den ich jetzt gerade mache, nützt mir in Zukunft auch im Hobby.“ Das Jahrespraktikum bringt für Thore Mühlinghaus eine weitere Aufgabe mit: Er betreut die Fußball-Arbeitsgruppe (AG) im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) an der Schwanenschule, die mit dem SV 09/35 kooperiert.