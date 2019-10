Fit mit Vereinen : Schwitzen im Wasser

Wermelskirchen Nach Operationen an Knie, Schulter oder Hüfte wirkt das Wasser bei der Aqua-Gymnastik heilsam. Dort lernen die Teilnehmer zu schweben.

Diese Erfahrung machen viele Teilnehmer im Aqua-Gymnastik-Kursus des WTV. Wenn es draußen schon dunkel geworden ist, die Unterwasser-Lichter im Hallenbad leuchten, dann ist die Atmosphäre meist locker. „Das Wasser macht alles ein bisschen leichter“, sagt Übungsleiterin Sabine Kemmler-Friedrich und lacht. Und damit meint sie nicht nur die Bewegungen und Übungen, sondern auch die Stimmung. Um einen flotten Spruch ist hier keiner verlegen, und auch die Übungsleiterin fühlt sich sichtlich wohl mit den Teilnehmern. Während Sabine Kemmler-Friedrich am Beckenrand Trockenübungen macht, schauen die Männer und Frauen im Wasser genau hin. Schließlich soll die Arbeit mit Poolnudeln und Wasser so effektiv wie möglich ausfallen. Die meisten Teilnehmer, die an diesem letzten Kursus des Abends teilnehmen, haben Operationen an Schulter, Knie oder Hüfte hinter sich und wollen ihrem Körper – auch auf Anraten des Arztes – etwas Gutes tun.

Serie Jeden Tag in den Herbstferien stellt die BM einen Sportkursus vor, in dem Menschen in Bewegung kommen – der Gesundheit und der Geselligkeit zu liebe. Dafür waren wir bei den heimischen Vereinen zu Gast.

Und das bedeutet: Sie nutzen die Kraft des Wassers. „Als erstes bringen wir die Muskulatur in Schwung“, sagt die Übungsleiterin. Lockerungs- und Aufwärmübungen lassen die Teilnehmer durchs Wasser pflügen. Das Wasser kommt in Bewegung und wird zum Mittäter: Denn dank der Wasserströmung, die so entsteht, gewinnen die Übungen an Dynamik. Die Aufgaben werden schwerer. „Wir nutzen den Wasserwiderstand, um die Muskulatur zu stärken“, erklärt Sabine Kemmler-Friedrich. Bauchmuskeln, Arme, Beine und sogar die Füße werden bedacht. Das sei gleichzeitig eine gute Sturzprophylaxe, sagt die Fachfrau. Schließlich kann im Wasser nichts passieren – obwohl der Körper die wichtigen Bewegungsabläufe trainiert. Am liebsten würde sie die Gymnastik mit Aqua-Jogging als Herz-Kreislauf-Übung ergänzen, sagt Sabine Kemmler-Friedrich. Aber dafür fehle Dienstagsabends der Platz im Hallenbad. Also konzentriert sie sich mit ihren Teilnehmern auf die Kraftübungen. Immer wieder gibt sie vom Rand aus Tipps und korrigiert Haltungen. „Ihr dürft nicht über die Schmerzgrenze hinaus gehen“, betont sie, „hört auf euren Körper.“ An dem Echo ist dann auch die Übungsleiterin interessiert: Jeder Teilnehmer komme mit anderen Beschwerden, habe andere Anforderungen. Da sei es wichtig, im Gespräch zu bleiben – um Übungen auch mal abwandeln zu können, damit die Krisenstellen nicht belastet werden.