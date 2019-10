Amtsgericht Wermelskirchen : Geldstrafe für eine uneinsichtige Dränglerin auf der Autobahn 1

Foto: dpa/Volker Hartmann Das Amtsgericht verurteilte jetzt eine Autobahn-Dränglerin.

Wermelskirchen Die Staatsanwaltschaft warf einer Autofahrerin vor, am Nachmittag des 23. Juni 2018 auf der Autobahn 1 vor der Autobahnausfahrt Wermelskirchen zwei Autos mit Lichthupe, dichtem Auffahren und gefährlichen Überholmanövern, auch von rechts kommend, so bedrängt zu haben, dass es nur dem Zufall zu verdanken gewesen sei, dass es nicht zu einem Unfall gekommen war.

Drängelei und rücksichtsloses Verhalten auf der Autobahn ist nicht nur ärgerlich, es kann auch sehr gefährlich werden. Daher hatte sich eine 57-jährige Frau aus Witten auch nicht wundern müssen, dass sie sich vor dem Amtsgericht wiederfand. Die Staatsanwaltschaft warf der Frau vor, am Nachmittag des 23. Juni 2018 auf der Autobahn 1 vor der Autobahnausfahrt Wermelskirchen zwei Autos mit Lichthupe, dichtem Auffahren und gefährlichen Überholmanövern, auch von rechts kommend, so bedrängt zu haben, dass es nur dem Zufall zu verdanken gewesen sei, dass es nicht zu einem Unfall gekommen war.

Die Angeklagte, die in Begleitung ihres Mannes in Wermelskirchen erschienen war, zeigte sich in der Verhandlung weitgehend uneinsichtig, wirkte sogar empört darüber, was ihr vorgeworfen wurde. „Ich habe das gar nicht verstanden, was da alles passierte. Aber ich habe nicht die Lichthupe betätigt, das mache ich nie“, sagte sie etwa. Der Vorsitzende Richter nahm der Angeklagten indes direkt ein wenig den Wind aus den Segeln, als er sagte: „Es gibt ein Video von Ihrer Fahrt. Wollen wir uns das einmal ansehen?“

Allerdings vermochte es auch dieser Film, der von einem der beiden bedrängten Wagen aus aufgenommen wurde, nicht, die Angeklagte insoweit zu beruhigen, als dass sie während der Zeugenvernehmungen immer wieder vor sich hin murmelte, und auch vor Einwürfen wie „Warum lügen Sie so?“ in Richtung der Zeugen nicht absah. Der Richter musste die Angeklagte mehrfach ermahnen. Der Geduldsfaden riss ihm jedoch, als sie nach der vierten Zeugenaussage anmerkte: „Aber dass das abgesprochen war von den Herrschaften hier, das ist Ihnen doch klar.“ In deutlichen Worten gab er zurück: „Ich mache den Beruf schon seit vielen Jahren, ich bin dafür ausgebildet. Und ich entscheide, ob das abgesprochen war oder nicht. Das lasse ich mir von Ihnen nicht vorsagen.“

Die Zeugen, zwei Ehepaare, die gemeinsam in Richtung Köln unterwegs gewesen waren, sagten übereinstimmend aus, dass von hinten ein Fahrzeug sehr dicht aufgefahren sei. „Die Fahrerin war nicht nur so dicht hinter mir, dass ich ihr Nummernschild nicht mehr sehen konnten. Sie ist auch zweimal so gefährlich eingeschert, dass bei mir der Notfallbremsassistent aktiviert wurde. Meine Frau hat die Fahrerin gefilmt, nachdem die Angeklagte angefangen hatte, mich zu bedrängen“, sagte der 41-jährige Industriemechaniker aus Wermelskirchen.

Auch der 33-jährige Fahrer des zweiten Autos bestätigte, dass die Angeklagte „wild lichthupend und sehr dicht“ von hinten angefahren gekommen sei und zudem mehrfach sehr dicht und gefährlich eingeschert habe.

Nach Abschluss der Beweisführung sagte der Staatsanwalt: „Die Sache ist so passiert, wie es der Angeklagten in der Anklageschrift vorgeworfen wird. Daran besteht für mich kein Zweifel.“ Er forderte daher, auch wegen der Uneinsichtigkeit der 57-Jährigen, eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Euro sowie ein Fahrverbot von drei Monaten. Dazu sagte die Angeklagte in ihren letzten Worten: „Ich bitte von einem Fahrverbot abzusehen, da ich meine Mutter pflege. Wie soll ich das denn machen, ohne Auto?“