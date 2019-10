Friedenswoche in Wermelskirchen : Ausstellung über Alternativen zum Krieg im Gemeindehaus

Friedenswoche in Wermelskirchen

Ineinandergreifende Hände zierten das Plakat zu der Ausstellung, die in Wermelskirchen zu sehen war. Foto: Kirchenkreis Lennep

Mehr als 220 Jugendliche und Erwachsene haben die Ausstellung „Frieden geht anders – Ausstellung über Alternativen zum Krieg“ besucht und kamen in Dialog, wie Frieden geschaffen wird, berichtet Katrin Volk, Sprecherin des Kirchenkreises Lennep. Die multimediale Ausstellung, deren Plakat die ineinandergreifenden Hände zierte, war im Gemeindehaus am Markt zum Friedenswochenende im Kirchenkreis gezeigt worden. Sieben Schulklassen und sieben Gruppen der Kirchengemeinde Wermelskirchen haben sich die Ausstellung, die vom Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ausgearbeitet wurde, angeschaut. Hinzu kommen Einzelbesucher, die die Öffnungszeiten des Gemeindehauses nutzten, um die Ausstellung zu besichtigen. Die Ausstellung „Frieden geht anders!“ zeigte anhand von mehreren konkreten Konflikten auf, wie mit unterschiedlichen gewaltfreien Methoden Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen verhindert oder beendet werden konnten. Volk: „Die Beispiele stammen aus unterschiedlichen Weltregionen, doch die angewendeten Methoden sind grundsätzlich überall einsetzbar.“