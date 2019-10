Seniorenbeirat Wermelskirchen : Lichterfahrt durch den Advent mit Seniorenbeirat

Wermelskirchen Seniorenbeirat lädt zu Aktion für den 14. Dezember ein.

Tausende Lichter sollen ab dem 1. Advent in Wermelskirchen für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. „Aber viele Menschen trauen sich abends gar nicht mehr vor die Türe, weil sie nicht mehr gut zu Fuß sind“, sagt Werner Allendorf. Auch ihnen soll der adventliche Lichterglanz nicht entgehen, wünscht sich der Seniorenbeirat und lädt deswegen am 14. Dezember zur Lichterfahrt ein. Alle Interessierten, die sich die Weihnachtsbeleuchtung nicht alleine ansehen wollen oder können, sind dann zum Mitfahren eingeladen.

In Zusammenarbeit mit dem Marketingverein Wir in Wermelskirchen (WIW), dem Schlaganfallbüro, dem Deutschen Roten Kreuz und den Pflegeeinrichtungen „Haus Vogelsang“ und „Carpe Diem“ wird eine Rundfahrt durch die Stadt angeboten. Nicht nur die Lichter in den Bäumen und Schaufenstern vom Schwanenplatz über die Telegrafenstraße bis zur Taubengasse sollen Teilnehmer dann entdecken können, sondern auch den Weihnachtsbaum. Der Marketingverein wird außerdem das Bühnenprogramm auf dem Weihnachtsmarkt an diesem Nachmittag auf das Publikum abstimmen. Unter dem Baum soll dann Zeit und Raum für eine kleine Rast auf dem Weihnachtsmarkt sein. Zum Abschluss der Lichterfahrt lädt das „Haus Vogelsang“ zu einem Kaffeetrinken ein.

Für die Aktion werden noch Fahrer und Begleitpersonen gesucht. Anmeldungen – auch für die Teilnehmer – sind bei Christiane Beyer im Rathaus unter Telefon 02196/710-539 möglich.