Klimaschutz in Rhein-Berg : Der Kreis fördert Energieberatungen zum Eigenheim

Rhein-Berg Den Energieverbrauch des Eigenheims zu senken, spart nicht nur Kosten, sondern leistet auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Der Rheinisch-Bergische Kreis fördert daher seit dem 1. Dezember Beratungsleistungen, die dabei helfen, die heimische Immobilie energetisch zu sanieren.

Wer auf der Suche nach unverbindlichen und anbieterneutralen Energieberatungen ist, kann sich an die kostenfreie Energie-Initialberatung der Verbraucherzentrale, telefonisch unter 0211 33 996 555, oder an das Bergische Energiekompetenzzentrums :metabolon, telefonisch unter 02263 805 597 oder per E-Mail an oetter@bavmail.de, wenden.