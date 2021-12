Rückblick erstes Halbjahr 2021 in Wermelskirchen : Coronavirus lähmt das bunte Treiben in der Stadt

Special Wermelskirchen Harte Auseinandersetzungen um die Entwicklung im Eifgen prägten das politische erste Halbjahr. Blühende Blumen an 50 Laternenmasten erfreuten die Bürger in diesen tristen Corona-Zeiten. Das Verwaltungsgericht verhindert das gegenläufiges Radfahren. Das erste Halbjahr 2021 im Rückblick.

Januar

Interroll behauptet sich in der Krise+++Die Bürgermeisterin ist überzeugt, dass es ein gutes Jahr 2021 wird+++Gelbe Tonnen sollen frühestens 2022 kommen, sagt der Kämmerer+++Solarstrom für 1200 Haushalte erzeugt+++Endlich Baustart auf dem Loches-Platz+++Bauverein investiert 1,3 Millionen Euro in Modernisierung+++Schulen bereiten sich auf Distanzunterricht vor+++Sternsinger nur an Segensstationen im Einsatz+++Bürgermeisterin möchte Hochzeitswald aufleben lassen+++ADFC fordert Winterdienst auf der Trasse+++Impfstart in den Pflegeeinrichtungen+++Behindertenbeirat fordert zweites Impfzentrum im Nordkreis+++Pandemie wirbelt Kultur-Welt durcheinander++Aufstand der Bürgermeister gegen die Erhöhung der Kreisumlage++Seniorin Gisela Burghoff fordert wohnortnahes Impfen+++Corona in Senioren-Wohngemeinschaft in Dabringhausen+++Impf-Stopp im Krankenhaus: Kreis liefert zu wenig Impfstoff+++Kostenloser Anschluss ans Glasfasernetz mit Novanetzwird angekündigt+++Wut über Impftermine-Vergabe wächst+++Schwerpunktpraxis in Wermelskirchen gefordert+++Brückenbauer Ulrich Abels verlässt nach 21 Jahren die GZD, Tim Pickhardt wird sein Nachfolger.

Februar

Handel beklagt schlechte Januar-Bilanz+++Christian Potthoff verlässt WiW-Vorstand+++Modehändler Jörg Michels verkauft Lebensmittel, um Politik wachzurütteln und auf Schlupflöcher in der Schutzverordnung aufmerksam zu machen+++Initiative stößt Petition an, um Eifgen-Schmied den Rücken zu stärken +++Neuer Gynäkologie-Chefarzt im Krankenhaus++Impfzentrum in Gladbach öffnet, Wermelskirchen bekommt keine Schwerpunktpraxis+++Zoom-Training für die Mini-Sportskanonen mit Sonja Robbe+++Schulen halten fast alle am freien Rosenmontag zum Ausspannen fest+++Kardiologin Dr. Christina Launhardt eröffnet Praxis am Schwanen+++Bei Obi brummt der Abholservice+++Negativzins nun bei der Stadtsparkasse+++Firma Dönges und Wetec bezieht neue Firmenzentrale+++Wöchentlich 1200 Schnelltests in der Lebenshilfe+++Ehrenamtliche bauen Fahrdienst zum Impfen auf+++Bürgerzentrum bald gerüstfrei, Bauakte nach 15 Jahren geschlossen+++Ministerium stoppt Impfaktion in der Lebenshilfe+++40 neue Wohnungen in der alten Schuhfabrik Emil Pfeiffer+++DTV-Mitgieder können Beiträge aussetzen+++Jugendfreizeitpark soll im April öffnen+++Erzbistum streicht Millionen für Tagungshaus Maria in der Aue.

März

Hallenbad weiter ohne Gäste+++Nun soll Wermelskirchen doch eine Schwerpunktpraxis im Rathaus ab April bekommen+++Jetzt kann doch in der Lebenshilfe geimpft werden++Protest erfolgreich: Kreisumlage bleibt erst einmal stabil++Baustart für neues Feuerwehrhaus in Dabringhausen. Bezug im April 2022+++BMW-Fahrer rast in Hauswand in der Hermannstraße+++Rauschgiftdelikte und Betrügereien nehmen zu+++Neues Projekt: Rhombus soll zur Visitenkarte der Stadt werden+++Planungen für Büroräume in der alten Badeanstalt+++E-Bike-Verleih boomt - Ausbau geplant+++Weniger Unfälle durch Corona-Pandemie+++Kirmes mit Fragezeichen in Planung+++Musikschule durch Corona in finanziellen Nöten+++Kanalsanierung kostet sieben Millionen Euro+++Weiter Streit um Spritzen und Impfungen+++Endlich: Marode Straßen in Hülsen werden saniert+++Sekundarschule gescheitert? Schüler wandern ab, Neubau kostet 47 Mio. Euro+++Ministerpräsident ebnet Weg für Zero-Residual-Spritzen+++Bürger protestieren gegen Eifgen-Pläne des Investors+++Fast alle Gemeinden feiern Ostern online+++Sparkasse nimmt den „Oster-Ruhetag“ und hat Gründonnerstag geschlossen+++Radrowdys auf Bürgersteigen unterwegs.

April

“Bowl church“ will mit generationsübergreifenden Begegnungen Leben ins Eifgen bringen und das Investorenprojekt stoppen+++In Hausarztpraxen starten die Impfungen mit 36 Impfdosen+++Weniger Auszubildende wegen der Corona-Krise+++Wintereinbruch im Frühling sorgt für Verkehrschaos+++Bowl Church hat 40.000 Euro gesammelt für Eifgen-Projekt+++Die angekündigten Corona-Selbsttests wurden für Kita Dabringhausen nicht geliefert+++Notbremse: Einkaufen und Trainieren nur mit Test+++Hausärzte meistern hohen Aufwand für die Impfaktion+++Bürgermeisterin setzt auf freiwillige Notbremse mit „Click & Collect“+++Deutsche Bank kündigt Filialschließung zum Jahresende an+++Wann kommt der Kreisverkehr in Bollinghausen? Und wann die Brückensanierung?+++Außengastronomie unterm Weihnachtsbaum verärgert Anwohner+++BGV will keinen Bürokomplex im Eifgen+++BGV kritisiert scharf den Terrassenbau unterm Weihnachtsbaum+++Nächtliche Ausgangssperre in Wermelskirchen++Maria in der Aue wird geschlossen+++Mehr politische Sitzungen: Kosten steigen auf fast eine halbe Million Euro+++Terrassenbau erzürnt die Gemüter - aber: Experte sagt, das Wahrzeichen ist nicht in Gefahr.

Mai

Kulturfabrik macht den Sommer auf dem Rhombus-Gelände bunt+++Gutachter sieht vitalen Mammutbaum+++Lage auf den Intensivstationen entspannt sich+++++Bowl Church hat bereits 210.000 Euro für ihr „Creative Space“ gesammelt+++Theo Althoff, der beliebteste Polizist in Wermelskirchen, wird aus dem Leben gerissen+++Die Verwaltung und die Hunde - es gibt keine verbindliche Regelung im Rathaus+++Höhrather beklagen politische Untätigkeit+++++Schnelltest-Drive-In im Gewerbegebiet eröffnet+++ Die Stadt plant mit einer Herbstkirmes+++Lolli-Test kommt bei den Schülern gut an+++Sechs Männer und eine Frau bewerben sich als Direktkandidaten um ein Mandat im Bundestag+++BEW pumpt 1,5 Millionen Euro in örtliche Netze+++Kaum Kurse und viele Nichtschwimmer+++“Dorf-Kultur“ will das Dorfleben aufmischten+++Die Außengastronomie öffnet wieder+++Hat die Sekundarschule keine Zukunft? Schulentwicklungsplan wird aktualisiert+++Einbruch in Schwanenschule: I-Pads, Tresor und Generalschlüssel weg+++1.111.111 Einsatz der Luftrettung: Hubschrauber „Christoph“ landet in Wermelskirchen++++Stadt sucht Lösung für Höhrath+++Heiße Debatten um Bowl Church.

Juni