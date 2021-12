Deutsches Rotes Kreuz in Wermelskirchen : Blutspende wegen Heizungspanne abgesagt

Sabine Ballsieper transportiert den Warmluftschlauch der mobilen Heizung vom DRK. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Das DRK musste am Montagnachmittag 72 Spender unverrichteter Dinge nach Hause schicken. Die Heizungsanlage im Autohaus Hildebrandt war ausgefallen. Auch der Katastrophenschutz des DRK konnte nicht schnell genug helfen.

Das Thermometer in der Fahrzeughalle bei Autohaus Hildebrandt steht am Montagmittag auf 14,3 Grad. Fast zwei Grad zu kalt, um brauchbares Blut abzunehmen. Sabine Ballsieper vom Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vertröstet vor der Tür die Spender. Die Heizung sei über die Feiertage ausgefallen, der Klempner habe sie zwar reparieren können, es werde aber wohl noch eine Weile dauern bis die nötige Temperatur erreicht sei. „Ich bin warm angezogen“, sagt eine Dame, „mir macht die Temperatur nichts aus.“ Sabine Ballsieper erklärt, dass es weniger um den Komfort für Ärzte und Spender als viel mehr um medizinische Anforderungen an das Blut gehe.

Inzwischen ist der DRK-Katastrophenschutz benachrichtigt. Gegen kurz nach 15 Uhr bauen die Ehrenamtlichen zusätzlich eine externe Heizung auf, um warme Luft in die Halle zu pumpen. „Wir können auf keinen einzigen Liter Blut verzichten“, sagt Sabine Ballsieper, „es tut uns richtig weh, die Menschen wegschicken zu müssen.“ Eigentlich habe es gut ausgesehen, sagt Tobias Koebke. Alle 72 Reservierungsmöglichkeiten seien ausgeschöpft gewesen. „Wir waren ausgebucht“, erzählt der DRK-Vertreter. Seit der Pandemie arbeitet das DRK mit Online-Reservierungen. 36 Liter Blut hätten am Ende dieses Tages eigentlich als Spende registriert werden sollen. Auch Erstspender hatten sich angemeldet, die Koebke als Pate zu den Stationen begleitet hätte. Die Ehrenamtlichen des DRKs hatten rund 80 Lunchpakete gepackt, um sie an die Spender auszugeben – in Corona-Zeiten eine Alternative zum beliebten kulinarischen Abschluss.

Aber auch zwei Stunden nach dem Startschuss der Aktion klettert die Temperatur nicht so schnell, wie nötig. „Da kann keiner etwas für“, sagt Tobias Koebke und erzählt von der wertvollen Kooperation mit dem Autohaus. Vor zwei Jahren sei es in den Spendermobilen, die eigentlich bei den Sonderterminen im Sommer und zwischen den Jahren im Einsatz sind, mit Blick auf die Corona-Schutzmaßnahmen zu eng geworden. Damals habe Bernd Hildebrandt die Fahrzeughalle angeboten. „Für uns eine gute Lösung in der Not“, sagt Koebke – zumal der Termin zwischen den Jahren von den Spendern immer sehr gut angenommen werde.