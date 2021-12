Pandemie in Wermelskirchen : Fünf Neuinfizierte am Dienstag

Wermelskirchen 176 Wermelskirchener sind aktuell infiziert. Der Kreis meldet am Dienstag fünf Neuinfizierte für die Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder. 30 Personen befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 96 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter auch fünf Neuinfizierte in Wermelskirchen. 176 Personen gelten laut Kreisgesundheitsamt am Dienstag als genesen. 1369 Personen sind aktuell infiziert, in Wermelskirchen sind es 153. 170 Personen befinden sich kreisweit in Quarantäne, das sind 72 Personen weniger als bei der letzten Meldung. In Wermelskirchen sind 196 in Quarantäne.