Gegner der Corona-Maßnahmen in Wermelskirchen : Polizei zeigt „Spaziergänger“ an

Wermelskirchen Am Montagabend trafen sich Kritiker der Corona-Schutzmaßnahme. Die Polizei spricht von einer Ansammlung von 100 bis 150 Personen. Die Zahl der „Spaziergänger“ in der Stadt steigt. Die Polizei hat Anzeige erstattet.

Am Montagabend haben sich in Wermelskirchen laut Polizeiangabe rund 100 bis 150 Personen versammelt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen handelt. Ein Polizeifahrzeug hatte die Gruppe beobachtet, als sie aus Richtung Eich in Richtung Innenstadt auf dem Bürgersteig ging. Vor dem Rathaus versammelten sich die Personen – als Polizisten dort eintrafen und auf sie zugingen, verschwanden die Teilnehmer in alle Richtungen, berichtete eine Polizeisprecherin auf Anfrage.