Niederkrüchten/Schwalmtal : CDU-Politiker zur Wasserfrage

In Berlin und Düsseldorf wird diskutiert, das Ende des Braunkohletagebaus auf 2030 vorzuziehen. Das hat auch für den Kreis Viersen heftige Konsequenzen. Foto: L. Berns

Niederkrüchten/Schwalmtal Die Gemeinderäte in Schwalmtal, Niederkrüchten und Nettetal haben mit Resolutionen an das Land appelliert, die Wasserfrage nach Ende des Tagebaus in den Blick zu nehmen. Jetzt soll der Kreistag das Thema aufgreifen.

(hb) Zusammen mit dem CDU-Kreisfraktionsvorsitzenden Peter Fischer haben die CDU-Kreistagsabgeordneten Reinhardt Lüger aus Niederkrüchten und Thomas Paschmanns aus Schwalmtal einen Antrag zur Wasserfrage nach Ende des Braunkohletagebaus im rheinischen Revier an den Kreistag gestellt. Nach dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung zur Beendigung der Braunkohle-Verstromung sowie den Ausführungen von Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) besteht die Absicht, den Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung von 2038 auf 2030 vorzuziehen. Das habe umfangreiche Konsequenzen auch für den Kreis Viersen und den Naturpark Schwalm-Nette. Die CDU-Kreistagsfraktion will Landrat Andreas Coenen (CDU) bitten, sich zusammen mit dem Ministerpräsidenten des Landes NRW und den bergbaurechtlichen Genehmigungsbehörden neben den bisherigen Bemühungen dafür einzusetzen, dass schnellstmöglich auf den Beginn der erforderlichen Planverfahren zur Umsetzung der Rheinwassertransportleitungen vom Rhein bis Garzweiler II hingewirkt wird. Gleichlautend mit dem gemeinsamen Positionspapier der Beteiligten am Monitoring Garzweiler II soll eine dauerhafte ausreichende Finanzierung dieser wasserwirtschaftlichen Maßnahmen gewährleistet werden. Hierbei sind die möglichen Folgen des Klimawandels und damit einhergehende Verzögerungen bei den entnehmbaren Wassermengen aus dem Rhein zu berücksichtigen.

(hb)