Start-up-Szene : Rhein-Kreis Neuss verlängert Beteiligung am Digihub

Rhein-Kreis Der Digihub verbindet Industrie, Mittelstand, Start-up-Unternehmen und Hochschulen und fördert die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, Produkte und Lösungen. Der Kreis setzt sein Engagement weiter fort. Was er sich davon verspricht.

Mit dem „Digital Demo Day“ organisiert der Digihub für die Start-up-Szene in NRW zudem eine Leuchtturm-Veranstaltung, die seit 2019 auf dem Areal Böhler in Meerbusch stattfindet und immer stärkere Aufmerksamkeit bekommt. Die über mehrere Jahre gefestigte Anbindung des Kreises an die Infrastruktur sowie an die Aktivitäten des Digihub spielt eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung der „Digitalisierungsstrategie Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss“ und des darauf basierenden „Innovationskreis“-Konzepts der Wirtschaftsförderung. Darauf weist der Kreis hin. Außerdem ist der Digihub ein wesentlicher Akteur für die weitere Entwicklung eines eigenständigen und stärkeren Gründer-Ökosystems an Rhein und Erft.