CDU-Antrag stößt Projekt am Gymnasium Wermelskirchen an : Graffiti-Kunst gegen Schmierereien

CDU-Antrag stößt Projekt am Gymnasium Wermelskirchen an

Wermelskirchen Für ein Projekt am Gymnasium soll die Stadtverwaltung Fördermittel aquirieren. Ein Künstler und die Schüler werden gemeinsam den zum Hüpp-Park gerichteten Bereich gestalten, um das Erscheinungsbild zu verbessern.

(sng) Am Gymnasium wird es einen Graffiti-Workshop geben. Ziel: Die Gestaltung des Schulhofs und vor allem des zum Hüpp-Park gerichteten Bereichs. Darauf verständigten sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses einstimmig. Vorausgegangen war ein CDU-Antrag, der nicht nur das Projekt anregen will, sondern auch die Verwaltung auffordert, die Finanzierung mit der Beantragung von Fördergeldern abzusichern. Für die Christdemokraten betonte Karl-Heinz Wilke: „Das äußere Erscheinungsbild soll sich verbessern. Durch den Einsatz der Verwaltung ist es möglich, Fördermittel zu akquirieren.“ Betonwände und Pfeiler am Städtischen Gymnasium seien durch Schmierereien verunstaltet, stellt das CDU-Papier fest. Hochwertig künstlerisch angefertigte Graffitis, die die Schüler in Zusammenarbeit mit einem Graffiti-Künstler anlegten, hätten einen großen Vorteil: Einmal aufgebrachte Kunstwerke würden – einem Ehrenkodex entsprechend – nicht wieder durch Schmierereien zerstört oder beschmutzt.