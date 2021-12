Bereits zum vierten Mal : Wermelskirchen bleibt Fairtrade-Stadt

Wermelskirchen In diesen Tagen wurde der Stadt bescheinigt, dass sie nach wie vor alle Kriterien erfüllt und sich nach der Rezertifizierung zwei weitere Jahre lang „Fairtrade-Stadt“ nennen darf.

Erst in dieser Woche hat sie das Glückwunsch-Schreiben zur Rezertifizierung erhalten: „Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für das umfassende Engagement für den fairen Handel in Ihrer Kommune bedanken. Ihre Stadt ist sehr engagiert. Es ist richtig beeindruckend, was Ihre Steuerungsgruppe alles leistet. Es macht großen Spaß zu sehen, dass sich der Gedanke des fairen Handels verankert hat und dass so vielfältige Aktionen in Ihrer Kommune durchgeführt werden. Ganz besonders freut uns, dass Ihre Steuerungsgruppe trotz der schwierigen Lage nach wie vor aktiv ist und eine so bemerkenswerte öffentliche Präsenz zeigt“, heißt es in dem Schreiben von TransFair.