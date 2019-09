Technischer Beigeordneter stellt Plan vor : „Herbstkirmes verliert kaum Fläche“

Wermelskirchen Der Technische Beigeordnete, Thomas Marner, stellt einen Plan vor, der die Aufstellungsfläche für die Herbstkirmes nach Fertigstellung des Neubauprojekts auf dem Koches-Platz zeigt. Künftig wird ein Teil des Brückenwegs einbezogen.

Die Herbstkirmes wird attraktiv bleiben und nach Fertigstellung des Neubauprojekts auf dem Loches-Platz in diesem Bereich nur unwesentlich schrumpfen, sagt Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, im Gespräch mit dieser Zeitung. Fakt sei, dass der untere Loches-Platz als Fläche für Großfahrgeschäfte zwar entfällt. Aber dieser Verlust werde am Brückenweg zum großen Teil kompensiert.

Nach der letzten Herbstkirmes vor der Loches-Platz-Neugestaltung äußerten einige Schausteller die Sorge, dass sie vielleicht nicht mehr einen adäquaten Platz erhalten werden und so möglicherweise künftig Kunden verlieren. Auch wurden Zweifel am Baustart im kommenden Jahr laut. Doch Thomas Marner ist davon überzeugt, dass die Bagger 2020 anrollen. Er möchte den Schaustellern und Kirmesbesuchern aufzeigen, dass die Herbstkirmes ihr Gesicht verändert, aber keinesfalls stark eingeschränkt werde. Das Gebäude am Brückenweg, im Volksmund Ärztehaus genannt, werde abgerissen, das Grundstück könne für die Kirmes genutzt werden. „Dort könnte zum Beispiel auch ein großes Fahrgeschäft Platz finden“, schätzt Marner. Außerdem soll den Schaustellern mehr Platz auf dem Brückenweg zur Verfügung stehen.