Unterwegs in Wermelskirchen : Wieder Gütesiegel für Bergischen Panoramasteig

Bergisches Land Der „Bergische Panoramasteig“ ist zum zweiten Mal als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ vom Deutschen Wanderverband rezertifiziert worden. Mit der Auszeichnung gehört der „Bergisch Panoramasteig“ auch in den kommenden drei Jahren zu den Top-Wanderwegen in Deutschland.

„Mit der erstmaligen Zertifizierung des Bergischen Panoramasteiges im Jahr 2013 haben wir den Wandertourismus im Bergischen Land auf ein ganz neues Niveau gehoben. Die erneute Rezertifizierung zeigt, dass es uns dauerhaft gelungen ist, dieses Niveau zu halten.“ Jens Eichner , der Geschäftsführer des Naturpark Bergisches Land, lobte besonders die Arbeit der ehrenamtlichen Wegepaten und die gute Zusammenarbeit mit den kommunalen Bauhöfen. „Ohne diese ehrenamtliche und kommunale Unterstützung wäre es für unseren Wegemanager, Wastl Roth-Seefrid , sehr schwer, die über 240 Kilometer des Panoramasteiges dauerhaft in einem so guten Zustand zu erhalten“, betonte Eichner im Rahmen der Verleihung der Urkunde zur Rezertifizierung auf der

Beide Geschäftsführer sind der festen Überzeugung, dass auch der zweite Qulitätswanderweg in der Region, der Bergische Weg, im kommenden Jahr erneut als „Qulitätswanderweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet wird. „Wir sind davon überzeugt, das das Bergische Land auch in den kommenden Jahren eine der schönsten Wanderregion in unmittelbarer Nähe der Ballungszentren an Rhein und Ruhr bleiben wird,“ bemerkt Tobias Kelter abschließend. (pd)