Oldtimer-Fan aus Wermelskirchen : Horst Posseik hegt Auto-Kult der 30er Jahre

Stolzer Besitzer zweier historischer Autos der Marke Mercedes: Horst Jürgen Posseik aus Wermelskirchen vor seinen Schätzchen aus den 1930er Jahren. . Foto: Kandzorra, Christian

Wermelskirchen Der Wermelskirchener ist Mercedes-Fan und besitzt zwei Wagen, die älter sind als er selbst: einen „170V“ von 1938 und einen „290 Typ D“ von 1936, der im Film „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ zu sehen war. Die heute seltenen Autos begeistern ihn seit seiner Kindheit.

An diesem Sommertag hat Horst Jürgen Posseik Glück: Sein automobiler Schatz springt sofort an. Er dreht den Zündschlüssel, es knattert, es röhrt – und es riecht nach Benzin. Der 79-Jährige gibt sachte Gas, der Motor heult auf, dann setzt sich das Gefährt in Bewegung. Er kurbelt kräftig am Lenkrad, um den dunkelblauen Benz mit einem Radstand von mehr als drei Metern um die Kurve und damit sicher aus der Garage zu manövrieren.

„Vor allem im Stand ist das gar nicht so einfach“, ruft Posseik und klingt dabei etwas angestrengt. Servolenkung? Fehlanzeige. Hier verdient der Kraftfahrer noch seinen Namen. Kleine Strapazen nimmt er aber gerne in Kauf. Bei den Autos kein Wunder: Der Mercedes-Fan fährt nicht nur ein Exemplar des Modells „290 Typ D“ von 1936, einer Luxus-Karosse, sondern auch einen „170V“ von 1938. Beide Autos sind selten und sorgen bei Oldtimer-Enthusiasten für Begeisterung – so wie bei Posseik.

Der Mercedes „170V“ von 1938: Auch der „kleinere“ Daimler-Benz erstrahlt in neuem Glanz. Foto: Kandzorra, Christian

Info Technische Daten: Das sind die Oldies in Zahlen Daimler-Benz 170 V Baujahr 1938

Leistung 30 PS

Hubraum 1,7 Liter

Restauriert ab 1989 Gefahren zuletzt in Bulgarien. Daimler-Benz 290 Typ D Baujahr 1936 Leistung 63 PS Hubraum 2,9 Liter Restauriert ab 1994 Gefahren zuletzt in Österreich. Besonderheit Das Auto war Requisite im Kriegsfilm „Steiner – Das Eiserne Kreuz“ und wurde von Curd Jürgens gefahren.

Der Wermelskirchener, den viele als ehemaligen Möbelfabrikanten und als Vermieter kennen, hat sich bereits in seiner Kindheit in die Autos „verliebt“, wie er sagt: „Das sind für mich heute echte Oldtimer. Im Prinzip sind die Autos aufgebaut wie Kutschen.“ Posseik deutet auf die Karosserie: „Die Autos haben einen Holzrahmen und sind beplankt mit Blechteilen.“ Das macht für ihn den Charme aus – ebenso wie das „ursprüngliche Fahren“, wenn es auch nicht ganz so leicht ist wie mit modernen Autos. „In den Oldtimern überlegt man sich, ob man bei gelber Ampel an der Kreuzung noch durchzieht“, sagt er und schmunzelt. Wirklich schnell beschleunigen kann er mit den Autos nicht, auch muss er vorrausschauend fahren, weil die Bremswege länger sind. Und: Beim Schalten der Gänge muss er Zwischengas geben.

Mit viel Liebe zum Detail hat der heute 79-Jährige seine Schätzchen vor einigen Jahren restauriert und häufig sogar nachts an ihnen geschraubt. „Mir reichen sechs Stunden Schlaf“, scherzt Posseik, der viel Zeit und Geld in die Projekte investiert hat. „Pro Auto hat das zwischen acht und zehn Jahren gedauert.“ Die Karosserien mussten aufwendig aufbereitet werden, Rost hatte Spuren hinterlassen. Und: Beide Autos waren stark verdreckt. „Sie sind im Krieg gewesen, das ist ganz normal“, erzählt er. Außerdem mussten die Motoren überholt sowie zahlreiche Ersatzteile besorgt werden – darunter solche, die es original nur gebraucht gibt und die entsprechend ebenfalls instandgesetzt werden mussten.

Horst Jürgen Posseik aus Wermelskirchen fährt zwei alte Mercedes aus den 30er Jahren. Foto: Kandzorra, Christian

Kopfzerbrechen haben Posseik und befreundeten Schraubern Überhitzungen der Motoren in beiden Autos bereitet. „Das hat mir mehrere Jahre lang Sorgen gemacht. Keiner wusste, woran es liegt“, sagt der Oldtimer-Fan. So sei es vorgekommen, dass das Wasser in den Motoren bei voller Fahrt anfing zu kochen. „Die Probleme haben wir erst in den Griff bekommen, nachdem ein anderer befreundeter Mechaniker den entscheidenden Tipp gegeben hat“, berichtet Posseik: Die Zylinderkopfdichtung hatte zu wenig Durchlässe für das Wasser, der Kühlkreislauf war unterbrochen. „Heute laufen beide Autos zum Glück so, wie es sein soll. Das Thermometer habe ich trotzdem immer im Blick.“

Blick über Ersatzrad und rechten Kotflügel des „290 Typ D“ von 1936: Hier glänzt der Chrom. Der Mercedes-Fan hat die Autos mit viel Liebe zum Detail restauriert. Das spiegelt sich auch im Innenraum wider, beispielsweise bei den Instrumenten (Bild links). Foto: Kandzorra, Christian

Die Geschichte beider Fahrzeuge lässt sich nicht mehr lückenlos rekonstruieren. Interessant ist jedoch die des „290 Typ D“ von 1936. Zur damaligen Zeit war das ein Auto für mächtige Staatsvertreter. So befindet sich hinter dem Fahrersitz etwa eine Art Hocker zum Stehen. „Wer den Wagen genutzt hat, weiß ich nicht“, sagt Posseik. „Aber das war zur damaligen Zeit sicherlich etwas ganz Besonderes.“ Den 63 PS starken Sechszylinder hat er vor rund 25 Jahren in Österreich gekauft. „Der Wagen ist ein ganz besonderer. Er war Requisite im Kriegsfilm ,Steiner – Das Eiserne Kreuz’“, sagt der Wermelskirchener Unternehmer.

Typisch für Autos aus dieser Zeit sind die freistehenden Scheinwerfer neben dem Kühlergrill. Foto: Kandzorra, Christian

Beim Dreh des zweiten Film-Teils soll der Schauspieler Curd Jürgens als „General Hofmann“ in das Auto gestiegen sein, das damals – vor der Restaurierung – noch schwarz lackiert war. „Ich habe mich bei der Restaurierung für ein Dunkelblau entschieden“, sagt Horst Jürgen Posseik, der nur bei gutem Wetter mit dem großen Benz unterwegs ist – verständlicherweise. Denn weltweit gibt es nur noch wenige Exemplare, zuletzt soll ein Modell dieser Bauart für viel Geld in Kalifornien versteigert worden sein.

Die Türen der Autos sind für einen bequemen Einstieg hinten angeschlagen. Foto: Kandzorra, Christian

Bei Sonnenschein zurückgeklappt: Beide Fahrzeuge lassen sich auch mit geöffnetem Verdeck fahren. Foto: Kandzorra, Christian

Die Typenschilder verraten die technischen Daten – und den Produktionsort „Werk Stuttgart“. Foto: Kandzorra, Christian

Vor der Restaurierung in den 1990er Jahren mussten beide Autos auseinandergebaut und gründlich gewaschen werden – hier mit dem Dampfstrahler. Foto: Kandzorra, Christian

Immer den Überblick behalten: So sah der Motor während der Restaurierung des heute dunkelblauen Mercedes aus. Foto: Kandzorra, Christian

Das „Cockpit“ des „290 Typ D“ wurde für die Restaurierung komplett entkernt, sämtliche Technik überholt. In der Mitte ist die Schaltstange zu sehen. Foto: Kandzorra, Christian