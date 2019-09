Schwaben-Alarm in Wermelskirchen : Neues aus dem Pflägeheim

Wermelskirchen Mit ihrem zweiten Programm „Pfläge, lieber ungewöhnlich“ war Comedienne Sybille Bullatschek wieder im ehrwürdigen Filmeck zu Gast.

Das ehrwürdige Kino war nahezu ausverkauft, das Publikum war gutgelaunt und die Comedienne bestens in Stimmung. Sie „babbelte“ sich keck und mit jeder Menge Körpereinsatz durch ihr unterhaltsames Programm, denn nicht zuletzt war der Abend auch wegen des schwäbischen Zungenschlags für bergische Ohren herrlich. „PFLÄGE!“ stand auf den drei großen Aufstellern hinter Bullatschek, die im rosa Kittelkleid und mit ihrer 50er-Jahre-Hornbrille durchaus wie eine Altenpflegerin kurz nach Feierabend wirkte. Und um die „Pfläge“ ging es dann natürlich auch. Wenn sie etwa vom Karnevalsumzug in Pfleidelsheim erzählte, bei dem das Haus Sonnenuntergang nicht mehr teilnehmen durfte, weil ein Bewohner aus Ärger darüber, dass er von Kamelle getroffen wurde, mit seinem alten Jagdgewehr herumgeschossen hatte. Oder als die Pfleidelsheimer Sundown Singers beim traditionellen Sommerfest im Haus Sonnenuntergang Klassiker wie „Pfläga, grüß mir die Sonne“ oder „Deine grauen Haare machen mich so sentimental“ sangen.

Kunstfigur Sybille Bullatschek ist das Alter Ego der Comedienne und Autorin Ramon Schukraft. Geboren wurde sie, als Schukraft zu einem Casting für eine letztlich niemals produzierte Comedy-Serie, die in einem Altenheim spielen sollte. Das Casting-Video sei so gut angekommen, dass Schukraft die „Pflägekraft On Tour“ wurde.

Bullatschek suchte aber bei aller Lust am hemmungslosen „Babbeln“ mit hoher Wortfrequenz auch den Kontakt zu ihrem Publikum. Dazu warf sie etwa einen riesigen Luftballon ins Publikum, immer in der Hoffnung, dass tatsächlich anwesende Pflegekräfte ihn fangen würden. „Du bist doch in der Pflege, oder?“, rief sie etwa zu einer Frau in der fünften Reihe. „Bis vor kurzem, ja“, kam die Antwort, worauf sich die Comedienne sichtlich freute und kommentierte: „Siehst Du, ich spüre das doch!“ Die spontanen Unterhaltungen, die sich an das Ballonwerfen anschlossen, waren für sich betrachtet auch schon kleine Comedy-Einlagen, die natürlich auch von der Schlagfertigkeit der Angesprochenen lebte - und die war durchgängig hoch. Die Einfälle, die Bullatschek in ihrem neuen Programm verarbeitet hat, waren bisweilen durchaus skurril. Etwa als sie die Michael-Jackson-Thriller-Hommage „Nachtdienst“ im düster-lilafarbenen Look präsentierte. Oder als sie die personalisierten Klingeltöne der einzelnen Bewohner vorspielte. Etwa die Arie der Königin der Nacht für die Opernfreundin oder „Servus, Grüezi und Hallo“ für den aus Bayern zugereisten Bewohner.