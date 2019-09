Fair Einkaufen in Wermelskirchen : Stück für Stück die Welt verbessern

Leida Raue (l.) und Ursula Renzmann (r.) unterstützen mit Überzeugung den Fairen Handel. Foto: Özge Kabukcu. Foto: Özge Kabukcu

Wermelskirchen Das Weltladen-Team beobachtet langsam einen Wandel der Kaufgewohnheit der Wermelskirchener.

Ob es der morgendliche Kaffee oder die Kleidung die wir tragen ist: Das zurückverfolgen der Herkunftsländer sowie der Produktionsprozess ist schwierig. Leida Raue und Ursula Renzmann vom Weltladen wollen es genau wissen. Deshalb arbeiten sie bereits seit mehreren Jahren für und im Weltladen am Markt 6. „Die Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und dem Einkauf von fairen Produkten ist den meisten noch nicht bewusst“, sagt Ursula Renzmann, die in der Bildungs- und Öffentlichkeitsgruppe und im erweiterten Vorstandmitglied ist. Sie ist der Meinung, dass Fairtrade und Klimaschutz zusammengehören. Denn steigende Temperaturen und Dürren beispielsweise haben auf der ganzen Welt zu Ernteausfällen, Waldbrände und Überflutungen gesorgt. Die Folgen sind fatal: Nicht nur das die Menschen ihre Existenzgrundlage und Heimat dadurch verlieren, sondern es verschwinden dadurch auch Tier- und Pflanzenarten.

Der Faire Handel, so sagt sie, ist wichtig bei der Anpassung an den Klimawandel und dessen Bekämpfung – auch deshalb, weil er klimafreundliche Produktionsweisen fördere. Ursula Renzmann empfiehlt dem Verbraucher insbesondere in Supermärkten – wo es nicht unbedingt Fairtrade-Produkte gibt – nachzufragen, wie es mit der Fairness ist und wie die Klimaverträglichkeit ist. „Denn oftmals werden Pflanzenschutzmittel, also Gifte, für den Anbau verwendet, die die Vielfalt von Pflanzen und Tieren zerstören“, sagt Renzmann.

Info Fairtrade-Kochshow im Gemeindezentrum Was Unter dem Motto Live-Erlebnis laden der Weltladen und die Stadt Wermelskirchen am 17. September um 19 Uhr zur der Fairtrade Kochshow ein. Die Veranstaltung findet im evangelischen Gemeindezentrum am Markt 4 statt. Live kochen und probieren steht im Mittelpunkt. Hendrik Meisel und Klaus Hamelmann, die Koch-Show-"Macher", haben verschiedene Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika bereist und Fairtrade-Trade-Produzenten besucht und berichten darüber. Wie Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind erwünscht unter 02196 710620. Informationen unter info.fairtrade@wermelskirchen.de oder info@weltladen-wermelskirchen.de

Beim Fairen Handel würden sie unter dem Aspekt ‚Biodiversität und Umwelt bewahren‘ versuchen, andere Mittel zu finden, um zum Beispiel die Pflanzen zu stärken und die Vielfalt nicht zu zerstören. Letztendlich schädige es auch langfristig betrachtet die Gesundheit der Menschen. Die Kosten eines umweltverträglichen Wirtschaftens sollten sich in den Preisen und Handelsbedingungen widerspiegeln, sagt Renzmann.Aber sie sei zuversichtlich. Besonders in Wermelskirchen – auch wegen des Unverpackt Ladens - könne sie beobachten, dass die Menschen immer mehr darauf achten, woher die Produkte kommen. Leida Raue, Verkäuferin des Weltladens, kann dies ebenfalls bestätigen. „Hier in der Stadt sehe ich schon, dass sich so langsam ein Bewusstsein bezüglich des Klimaschutzes entwickelt hat“, sagt sie.