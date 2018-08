Wermelskirchen: Großreinemachen im Quellenbad

Wermelskirchen Die Wiedereröffnung musste verschoben werden. Frühschwimmen wird wieder regelmäßig angeboten.

Wer schon einmal auf den Grund des Schwimmerbeckens in einem Hallenbad getaucht ist, wird womöglich überrascht sein, wenn er ein solches Becken zum ersten Mal in leerem Zustand sieht – 3,80 Meter sind, wie dann klar ersichtlich wird, ganz schön viel. Völlig leer sind im Moment beide Becken des städtischen Quellenbades, denn es ist wieder einmal an der Zeit für die alljährliche Grundreinigung. Dabei wird erst das gesamte Wasser aus den beiden Becken abgepumpt, bevor die Fliesen durch eine mehrstufige Reinigung so auf Vordermann gebracht werden, dass auch in den nächsten zwölf Monaten wieder ein sauberes und hygienisches Schwimmerlebnis garantiert ist. Zusätzlich nutzen der leitende Schwimmeister Joachim Hagenbücher und sein Team auch die Gelegenheit, um Decken, Wände, Böden, Umkleiden und Duschen ausgiebig zu säubern und für die kommende Saison fit zu machen.