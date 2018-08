Anwohner wollen Tempo 70 bis Dreibäumen

Weiter Ärger in Dreibäumen : Das Schild des Anstoßes an der L 101

Das Überholverbot nach der Kurve bei Kurzfeld/Maisdörper bleibt, Tempo 70 wird wieder aufgehoben – Anwohner kritisieren Letzteres. Foto: Stephan Büllesbach

Wermelskirchen Kaum hatte die Straßenmeisterei neue Verkehrsschilder angebracht, regte sich Protest bei Anwohnern.

Eine Forderung von Thomas Kick, Anwohner von Stoote, ist erfüllt: Im Kurvenbereich der L 101 zwischen Scheideweg und Dreibäumen im Bereich der Einmündungen Kurzfeld und Maisdörpe gilt seit wenigen Tagen ein Höchsttempo von maximal 70 Kilometern in der Stunde, zudem wurde das Überholen wieder verboten. Das war vor wenigen Monaten aufgehoben worden, weil die Unfallkommission mit Mitarbeitern von Straßenverkehrsamt, Polizei und städtischem Ordnungsamt im Nachgang des tödlichen Verkehrsunfalls von Oktober festgestellt hatte, dass vor 20 Jahren das falsche Schild aufgestellt worden war: Angeordnet war damals das Schild, dass das Überholverbot wieder aufhebt, befestigt worden war irrtümlich ein Schild, dass das Verbot bekräftigte.

Wenige Meter nach der Kurve in Richtung Dreibäumen wird Tempo 70 wieder aufgehoben – sehr zum Missfallen von Thomas Kick. Der sähe es lieber, würde die Geschwindigkeitsreduzierung bis zum neuen Ortsschild in Dreibäumen reichen, das ebenfalls am Donnerstag um 150 Meter von der Einfahrt zum Golfplatz zu den Wohnhäusern der Ortschaft versetzt worden war.

Info Straßenverkehrsordnung – Aufstellen von Schildern Paragraf 39,1 Angesichts der allen Verkehrsteilnehmern obliegenden Verpflichtung, die allgemeinen und besonderen Verhaltensvorschriften (...) eigenverantwortlich zu beachten, werden örtliche Anordnungen durch Verkehrszeichen nur dort getroffen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Paragraf 45,9 (...) Gefahrzeichen dürfen nur dort angeordnet werden, wo es für die Sicherheit des Verkehrs erforderlich ist, weil auch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kann und auch nicht mit ihr rechnen muss. Insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der (...) Rechtsgüter erheblich übersteigt.

Das Gleiche fordert auch Patricia Flemmer. Die Anwohnerin kritisiert am Bürgermonitor unserer Redaktion: „Durch das Versetzen des Ortsschilds hat sich die Situation für die Kinder in Stoote jetzt sogar noch verschärft!“ Könnten doch nun, wenn sie zur Bushaltestelle bei Stoote gingen, die Fahrzeuge neben ihnen auf der Fahrbahn auf 150 Metern mehr bis zu 100 km/h fahren. Etwa sieben Schüler würden von dort mit dem Bus ins Wermelskirchener Gymnasium fahren. Patricia Flemmer geht noch einen Schritt weiter als Thomas Kick: „Am besten wäre ein Tempo-50-Bereich vor der Bushaltestelle. “

Das wird’s allerdings nicht geben, betont ein Mitarbeiter des Straßenverkehrsamts in Gummersbach. Und er erläutert die rechtliche Seite, weswegen die Behörde das Überholverbot, das Aufheben der Tempo-70-Zone und die Versetzung des Ortsschildes in der vorigen Woche angeordnet hatte. „Wir haben in diesem Bereich drei Baustellen: den Unfallhäufungspunkt in der Kurve Kurzfeld/Maisdörpe, die Einmündung am Golfplatz und die Problematik der überhöhten Geschwindigkeit in Dreibäumen“, listet er auf.



Daher hatte die Unfallkommission nach einer Ortsbegehung Anfang Juli die neue Beschilderung angeordnet. „Allerdings hat der Gesetzgeber in der Straßenverkehrsordnung festgelegt, dass Verkehrszeichner nur dorthin kommen dürfen, wo sie auch erlaubt und nach objektiver Betrachtung zwingend notwendig sind“, erläutert er (s. Info-Kasten). Hintergrund ist, dass so ein „Schilderwald vermieden werden soll.

Um „Dampf“ herauszunehmen, sei im Kurvenbereich die Höchstgeschwindigkeit auf maximal Tempo 70 herabgesetzt worden. Auch wenn wenige Meter nach der Kurve Richtung Dreibäumen wieder mehr Gas gegeben werden könnte, so bleibt das Überholverbot aber bis zur geschlossenen Ortschaft bestehen, stellt der Kreismitarbeiter klar. Somit sollte vermieden werden, dass vor der nächsten Kurve bei der Einmündung Strucksfeld nicht erneut überholt wird – sofern das Verbot nicht ignoriert wird.

Die Ortstafel habe versetzt werden müssen, „weil sie am falschen Platz stand“, erklärt er. Laut Straßenverkehrsordnung war sie dort nicht zulässig, weil die geschlossene Bebauung erst 150 Meter weiter in Dreibäumen beginnt. Das neue Schild steht bislang nur auf der rechten Seite, in Kürze soll aber auch noch eins auf der linken Seite installiert werden. So lange hängen dort Schilder, die auf Tempo 50 (Richtung Wermelskirchen) bzw. das Aufheben von Tempo 50 (Richtung Scheideweg) verweisen.