Ironman Chris Zimmermann kommt aus Wermelskirchen

Wermelskirchen Chris Zimmermann absolvierte auf Mallorca sein zweites 70.3-Rennen. Im August folgt das nächste. Und im kommenden Jahr soll es dann eine „richtige“ Iron Man-Teilnahme über die doppelten Distanzen werden.

Seine „Traumzeit“ hat er nicht ganz erzielen können, ein „traumhaftes Erlebnis“ war es allemal: Der Wermelskirchener Chris Zimmermann ging beim größten Iron Man 70.3-Rennen Europas auf Mallorca an den Start. Am Ende sprang bei mehr als 3000 Startern Platz 72 in der Gesamtwertung heraus, in seiner Altersklasse belegte der 32-Jährige unter 400 Mitstreitern den 14. Rang,

Ein Iron Man 70.3 setzt sich aus 1,9 Kilometer (1,2 Meilen) Schwimmen, 90 Kilometer (56 Meilen) Fahrradfahren und 21,1 Kilometer Laufen (13,1 Meilen; Halbmarathon) zusammen – die Summe der Gesamtmeilen von 70,3 findet sich im Namen wieder. Seine Zeiten beim Schwimmen und Radfahren seien in Alcudia im Norden Mallorcas hervorragend gewesen, erzählt der Triathlet, der beruflich als Verkäufer im Baustoffhandel arbeitet: „Ab dem 14. Kilometer beim Laufen wollten meine Beine nicht mehr so wie ich. Da nahm meine Leistung ab. Vielleicht hätte ich mehr auf die Zähne beißen sollen, habe aber wohl beim vorherigen Radfahren zu viel Kraft vergeben.“ Das Laufen belaste die Knochen nun einmal am meisten. Andererseits würde das Laufen viele schöne Momente liefern, erinnert sich Zimmermann an das Mallorca-Rennen: „Da nimmt man schon die Umgebung und das Publikum wahr. Beim Radfahren hat man dagegen eher einen Tunnelblick.“

Darauf baut und hofft Chris Zimmermann weiter, denn für ihn ist nach dem Zieleinlauf bereits vor dem nächsten Start. Am 26. August – wenn andere Wermelskirchener auf der großen Herbstkirmes feiern – will er beim Iron Man 70.3 im österreichischen Zell am See-Kaprun an den Start. Für das kommende Jahr werfen noch hochkarätigere Vorhaben ihre Schatten in Chris Zimmermanns Sportlerleben voraus: Dann will er am 7. Juli 2019 bei der „Challenge Roth“ in Nordbayern an den Start – das ist dann ein „richtiger“ Iron Man über die klassischen Distanzen von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen.