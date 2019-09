Gemeindeleben in Wermelskirchen : Einstimmige Wahl für Pfarrerin in Tente

Pure Freude nach der Wahl: Die Gemeinde in Tente gratulierte am Freitag ihrer neuen Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski. Foto: Theresa Demski

Tente Sabrina Frackenpohl-Koberski wird am Sonntag, 10. November, in ihr neues Amt eingeführt

Von Theresa Demski

(resa) Zwei Jahre nach ihrer Ankunft in Tente wählte das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Sabrina Frackenpohl-Koberski am Freitagabend zur neuen Pfarrerin. Alle 22 Stimmen des Gremiums entfielen während des Wahlgottesdienstes auf die Theologin. „Ich freue mich sehr darüber“, erklärte Sabrina Frackenpohl-Koberski gleich nach ihrer Wahl. Denn so bekomme sie die Möglichkeit, mit den Menschen in Tente weiter zu arbeiten, Gemeinde zu leben und zu glauben.

Manche Projekte sei sie in den vergangenen Monaten gedanklich immer noch mit angehaltener Handbremse angegangen, erzählte sie. Die Wahl mache es ihr jetzt möglich, die Schranke im Kopf zu entfernen und auch langfristig zu planen. Sie freue sich sehr, dass so viele Menschen gekommen seien, um mit ihr diesen wichtigen Moment zu erleben, ergänzte sie. Es werde wohl noch ein, zwei Nächte dauern, bis sie realisiert habe, was diese Wahl für sie und ihre Familie bedeute.

Nach ihrem Vikariat in Much war Sabrina Frackenpohl-Koberski mit ihrem Mann und den beiden Söhnen als Pfarrerin im Probedienst nach Tente gekommen. Weil hier gerade Familie Poersch die Gemeinde verlassen hatte, traf die frisch gebackene Pfarrerin auf eine freie, halbe Pfarrstelle – sie bekam einen Platz im Presbyterium und lebte sich schnell ein. Nach der geltenden Kirchenordnung steht für die jungen Pfarrer nach der Probezeit dann die offizielle Wahl in die Gemeinde an.

Das Presbyterium wählte am Freitag öffentlich während des Gottesdienstes. Die Mitglieder des Leitungsgremiums der Evangelischen Kirchengemeinde – inklusive der Tenter Pfarrerin selbst – gaben hinter einer Stellwand ihre Stimme schriftlich ab, anschließend wurde ausgezählt. Viele Gemeindeglieder hatten den Weg in das Gemeindehaus in Tente gefunden und bei der Auszählung schließlich aufmerksam mitgezählt. Kaum war die zwölfte Ja-Stimme ausgezählt und damit die nötige Mehrheit erreicht, jubelten die Besucher ihrer neuen Pfarrerin zu. Am Ende stand fest: Alle anwesenden Presbyteriumsmitglieder hatten der neuen Pfarrerin ihre Stimme gegeben. Bevor die Sitzung dann weitergehen konnte, stellte sich die Gemeinde zum Gratulieren an.