Kunst in Wermelskirchen : Rembrandt-Zeichnungen in der Galerie Markt 9 zu sehen

Wermelskirchen Der Kunstverein zeigt seit Sonntag in der Galerie Markt 9 ungewöhnliche Bilder von Rembrandt.

Wenn Michael Dangel mit den Augen den unzähligen kleinen Strichen folgt, dann kommt er aus dem Staunen kaum heraus. „Es ist unglaublich, wie viel Bewegung in diesem Bild steckt“, sagt er. Rembrandt hat sich immer mal wieder in seinem Leben der Grablegung und Auferweckung des Lazarus gewidmet. In warmen, weichen Farben – so wie die meisten Kunstfreunde Rembrandt kennen. Aber der große Künstler des 17. Jahrhunderts hat auch mit Feder, Kohle und Tusche gearbeitet. „Dabei ist er so modern gewesen, dass wir heute manchmal völlig ungläubig seine Werke ansehen“, sagt Dangel. Es wirkt, als habe der große Künstler locker aus der Hand gezeichnet, als habe er ein paar Striche klug platziert und so eine Szene geschaffen, die berühren will – aus künstlerischer Perspektive ebenso wie aus der des laienhaften Betrachters.