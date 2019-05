Große Feier der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen : Jubelkonfirmation in der Tenter Gemeinde

Jubelkonfirmation in der Tenter Gemeinde

Die Jubelkonfirmanden in Tente, hier mit Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski. Foto: Oehl. Foto: Frederik Oehl

Wermelskirchen Jubilare feierten mit Freunden und Verwandten ihre langeZugehörigkeit in der evangelischen Kirche. Zugleich wurde ein neuer Presbyter in sein Amt eingeführt.

(fre) Für 21 ehemalige Konfirmanden aus der evangelischen Gemeinde Tente war der jüngste Sonntag ein besonderer Tag: Feierlich begingen sie im Tenter Gemeindehaus das 50-, 60- oder 70-jährige Jubiläum ihrer Aufnahme in die Gemeinschaft evangelischer Christen. Teils waren die Jubilare aus verschiedenen Himmelsrichtungen angereist, um sich in ihrer alten Gemeinde wieder zu treffen – sogar aus der Schweiz hatten sich Einige nach Wermelskirchen aufgemacht, um der Feier beizuwohnen.

Nach der in einigen Fällen weiten Anreise wurden die Jubilare beim sonntäglichen Gottesdienst denn auch gebührend gefeiert. Alle wurden sie von Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski nach vorne gebeten, um den Konfirmationsspruch, der ihnen vor Jahrzehnten mit auf den Weg gegeben wurde, erneut zu empfangen. „Bei Eurer Konfirmation habt ihr den Glauben angenommen und Ja gesagt zu Eurer Taufe“, bekräftigte die Pfarrerin daraufhin noch einmal. Anschließend zelebrierten die Jubilare gemeinsam mit den Familienmitgliedern und Feunden, die zum Gottesdienst gekommen waren, das Abendmahl. Untermalt wurde die Feier von den musikalischen Beiträgen des Posaunenchors der Gemeinde Tente.

Gewürdigt wurden von der Pfarrerin zum Abschluss auch alle Helfer, ohne die die Organisation des Jubiläums nicht möglich gewesen wäre – unter anderem, weil die Adressen der Jubilare in vielen Fällen erst ausfindig gemacht werden mussten. Nach dem Gottesdienst ging es mit den Feierlichkeiten dann noch weiter: Beim gemeinsamen Mittagessen sowie später bei Kaffee und Kuchen genossen die Gäste das herrliche Maiwetter.

Auch für Martin Kretzer gab es am Sonntag Grund zum Feiern: Kretzer, der seit über 25 Jahren im Tenter Posaunenchor aktiv ist, wurde beim Gottesdienst in das Amt eines Presbyters eingeführt. Pfarrerin Frackenpohl-Koberski fand lobende Worte: „Mit Deinem großen Herzen und Deinem kritischen Geist bringst du uns voran“, sagte die Pfarrerin bei der Einführung. Kretzer selbst ist engagiert bei der Sache: „In Zeiten, in denen Ehrenämter rar gesät sind, muss man auch schon mal ein Zeichen setzen“, sagte der neue Presbyter.