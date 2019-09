Montagsinterview Daniela Schuh und Kerstin Feldges : „Ertrinken passiert leise“

Kerstin Feldges (l.) und Daniela Schuh sind für die Ausbildung bei der DLRG Wermelskirchen zuständig. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Daniela Schuh und Kerstin Feldges sind bei der Wermelskirchener DLRG für die Schwimmausbildung verantwortlich.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Daniela Schuh und Kerstin Feldges von der DLRG sprechen im BM-Interview über die Gefahren im Wasser und wie die Schwimmausbildung in Wermelskirchen aussieht.

Können die Menschen in Wermelskirchen schwimmen?

Info Die DLRG wurde 1913 gegründet DLRG Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft wurde am 19. Oktober 1913 in Leipzig gegründet. Auslöser war ein schweres Unglück in Binz auf Rügen, bei dem 17 Menschen ertranken. Das Ziel der DLRG ist es, Menschen vor dem Ertrinkungstod zu bewahren. Dies geschieht durch Schwimmkurse und Prävention. Ortsverein Der DLRG-Ortsverein Wermelskirchen ist im Internet unter www.wermelskirchen.dlrg.de zu erreichen.

Daniela Schuh Aus meiner Erfahrung heraus sind die Kinder, die bei uns oder beim WTV schwimmen lernen, das auch gut und sicher können. Wir haben aber auch immer wieder Anfragen von neun- bis elfjährigen Kindern, die noch gar nicht schwimmen können. 60 Prozent der Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren können aber gut und sicher schwimmen.

Kerstin Feldges Es gibt auch noch eine Kooperation mit der katholischen Grundschule. Die ist mit der ersten Klasse. Und da kann oft die Hälfte der Kinder gar nicht schwimmen.

Wie lernen sie es – und wann?

Schuh Wir nehmen die Kinder ab fünf Jahren. Das ist auch das Alter, in dem Kinder von der Koordination her das Schwimmen gut erlernen können. Unser Ziel ist es eben, dass die Kinder schon schwimmen können, wenn sie dann in die Schule kommen. Denn leider können die Schulen in der Regel keinen adäquaten Schwimmunterricht anbieten. Bei uns gibt es kein festes Kurssystem, die Kinder fangen an und sind dann fertig, wenn sie schwimmen können. Das dauert je nach Kind ganz unterschiedlich lange.

Wie lange brauchen Kinder, um das Schwimmen zu erlernen?

Schuh Im Durchschnitt dauert es ungefähr ein halbes oder dreiviertel Jahr. Dann haben die Kinder das Seepferdchen – das heißt aber nicht, dass sie schon gute und sichere Schwimmer sind. Wir raten allen Eltern, ihre Kinder nach dem Seepferdchen noch mindestens das Jugendschwimmabzeichen Silber machen zu lassen. Erst dann gelten die Kinder als sichere Schwimmer.

Muss man bei Erwachsenen anders rangehen?

Schuh Tatsächlich, denn aus meiner Erfahrung muss man da weniger spielerisch rangehen als bei Kindern. Erwachsene hinterfragen mehr Dinge, gerade, wenn sie vorher Angst vorm Schwimmen und dem Wasser haben.

Feldges Wenn man einem Kind sagt: Komm, wir haben hier eine Nudel, da kannst du draufspringen – dann macht es das. Ein Erwachsener hat da nicht so viel Vertrauen. Die Hemmschwellen sind bei Erwachsenen einfach größer. Das Seepferdchen heißt bei Erwachsenen Erwachsenen-Schwimmzeugnis – aber es sind die gleichen Inhalte. Für Erwachsene ist etwa das Reinspringen ins Wasser eine größere Überwindung.

Welche Bäder oder Gewässer betreut der Ortsverein Wermelskirchen?

Schuh Wir unterstützen die Ortsgruppen, die Gewässer haben – etwa im Wachdienst. Teilweise an der Bever, in Köln am Fühlinger See. Immer dann, wenn nachgefragt wird. Ansonsten machen wir die Rettungsschwimmer-Ausbildung im Hallenbad. Wir sind auch überbezirklich im Katastrophenschutz tätig. Darum kümmert sich die Abteilung Einsatz.

Wo genau kann man in Wermelskirchen schwimmen?

Schuh Zum einen im Hallenbad, das ganzjährig geöffnet ist. Und im Sommer ist das Freibad in Dabringhausen ein beliebter Ort zum Schwimmen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen Ortsvereinen?

Schuh Die DLRG gliedert sich in verschiedene Ebenen, von denen die Ortsgruppe die kleinste Einheit ist. Dann geht es über den Bezirksverband zum Landes- und schließlich Bundesverband. Gerade im Bereich Einsatz werden gemeinsam Übungen absolviert. Bei der Ausbildung ist es so, dass wir für die Basis, also den Ortsverein, ausbilden. Bezirksweit werden die Ausbilderscheine verlängert – daher kennen wir natürlich auch die Ausbilder der anderen Ortsvereine.

Im Wasser lauern Gefahren, worauf sollten Badefreunde achten?

Schuh Die größte Gefahr ist nach wie vor die Überschätzung des eigenen Könnens. Das ist im offenen Gewässer natürlich gefährlicher als im Bad – einfach, weil im Bad schneller ein Helfer vor Ort ist.

Feldges Für den Körper sehr gefährlich ist es auch, gerade bei sehr heißen Temperaturen, ohne Abkühlung ins Wasser zu rennen.

Schuh Bei jungen Erwachsenen kommt es zudem auch vor, dass sie direkt vor dem Schwimmen Alkohol konsumieren. Alkohol und Schwimmen – keine gute Idee!

Stimmt die Regel, dass man nach einer Mahlzeit eine Stunde warten muss, ehe man ins Wasser geht?

Schuh Das ist kein modernes Märchen, wie man oft hört. Es passiert zwar nicht unmittelbar etwas, wenn man gerade gegessen hat und dann ins Wasser geht. Die Gefahr ist einfach, dass der Körper seine Kraft nach dem Essen für andere Dinge braucht, als gerade fürs Schwimmen. Man geht ja auch nicht joggen, wenn man gerade gegessen hat.

Feldges Es fehlt einfach die Energie, die der Körper braucht. Das ist auch wieder im See gefährlicher als im Freibad – wenn man 100 Meter in den Fühlinger See hinausschwimmt, ist man eben mitten im offenen Gewässer. Im Freibad sind das vier Bahnen. Das ist ein Unterschied.

Worauf sollten Eltern besonders achten, wenn ihre Kinder im Wasser sind?

Schuh Bei kleinen Kindern ist es ganz wichtig, dass die Eltern sie beobachten. Ganz verkehrt ist es, wenn man am Beckenrand sitzt und ein Buch liest oder am Handy spielt, während der Nachwuchs im Wasser ist. Denn was viele Menschen nicht wissen: Ertrinken passiert leise. Man merkt es nicht.

Feldges Wenn das Becken richtig voll ist, was ja im Sommer oft der Fall ist, dann bekommt man das schlicht und ergreifend nicht mit. Solange die Ertrinkenden noch strampeln und schreien, hat man noch eine Chance, aber sobald man nichts mitbekommt, ist es in aller Regel zu spät.