Nach Wasserschaden im Bürgerzentrum Wermelskirchen : Bürgersäle erstrahlen hell und freundlich

Das Grau an der Decke sticht ins Auge, ebenso die Struktur des Parketts in den beiden Sälen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die Sanierung des Wasserschadens ist beendet. Die Säle werden ab dieser Woche genutzt. Das Foyer ist weiterhin gesperrt. Auch die Kellersanierung ist nicht abgeschlossen.

„Kann ich schon das Parkett betreten?“ Rainer Bleeks Frage ist an seinen Mitarbeiter Hartmut Schüngel gerichtet. Der Bürgermeister steht auf einem ausgelegten Teppich. Vor ihm das neue Parkett im großen Ratssaal. Der Leiter des städtischen Gebäudemanagements steht auf dem Parkett. „Ja“, sagt er zu seinem Chef. „Die letzte Lackschicht haben wir am Samstag aufgetragen. Alles ist gut.“

Bürgermeister Bleek tritt dennoch vorsichtig auf das Parkett, schaut sich um im Ratssaal wie ein Genießer. „Mein optischer Eindruck ist: Die beiden Säle wirken freundlicher, heller. Und was auch wichtig ist: Wir sind im Zeitplan geblieben.“ Sicher werden die Handwerker auch in den nächsten Tagen noch tätig sein, es sind aber letztlich abschließende Arbeiten.

Was Die Säle sind bis auf Restarbeiten fast fertig. Die Stadt nutzt sie in dieser Woche für interne Veranstaltungen. Nächste Woche finden die ersten öffentlichen Sitzungen statt.

Anfang April entdeckte ein Passant, wie durch die Foyer-Tür des Bürgerzentrums Wasser floss. Ein Schlauchplatzer einer mobilen Zapfanlage setzte die Säle, das Foyer und den Keller unter Wasser. Wasser stand auf dem Estrich, das Parkett quoll auf, die Feuchtigkeit drang in die Dämmschichten. Noch am Samstag schickte die Versicherung Fachkräfte, die mehr als 50 Trockner aufstellten, so dass sich kein Schimmel bilden konnte. Vier Wochen liefen die Trockner, dann begann die Sanierung.