Projekt der IHK zu Köln in Wermelskirchen : Zwei Wochen lang zur Probe elektrisch fahren

Projekt der IHK zu Köln in Wermelskirchen

Wermelskirchen Jörg Gösser konnte dank eines Projekts der IHK zwei verschiedene E-Fahrzeuge testen – sein Fazit fällt allerdings durchwachsen aus.

„Der Umweltgedanke hat eine Rolle gespielt, aber es war auch eine große Portion Neugier dabei“, sagt Gösser. Im Autohaus könne man so ein Auto vielleicht einen halben Tag probefahren. Das reiche ihm nicht, vor allem nicht, wenn es sich um ein neues Fahrzeug für seinen Betrieb handelt. Zwei Modelle hat er getestet: den Ford Street-Scooter, der in Kooperation mit der Post gebaut wurde und den RAV4, ein Hybrid-SUV von Toyota. Sein Fazit ist durchwachsen, aber optimistisch.

Projektdauer Noch bis Ende September gehen die Mobilitätstestwochen der Industrie- und Handelskammer zu Köln, die auch für Wermelskirchen zuständig ist. Als Mitglied kann man verschiedene Fahrzeuge ausleihen – etwa E-Autos, E-Bikes oder Lastenräder – sowie ein ÖPNV-Ticket für Köln bekommen. Kontakt IHK-Mitglieder können sich beim Projektleiter Jan Stuckert melden, per E-Mail an jan.stuckert@koeln.ihk.de oder telefonisch unter 0221 1640 4030.

Schon beim ersten Losfahren sei ihm der erste große Unterschied zu Autos mit traditionellem Antrieb aufgefallen. „Man hört echt nichts“, sagt Gösser, man schleiche lautlos durch die Straßen. Die reduzierte Lärmbelästigung könne ein Vorteil sein. Der leise Motor könne aber vor allem bei Fahrradfahrern und Fußgängern die Unfallgefahr erhöhen, lautet Gössers Gefühl. „Wir gucken zu selten nach links und rechts, wie wir das alle mal in der Schule gelernt haben. Wir hören nur noch“, sagt er. Wenn E-Autos im Spiel sind, geht diese Rechnung nicht auf, so Gössers Erfahrung.Auch bei der Öko-Bilanz der Fahrzeuge bleibt der Wermelskirchener nach dem Test eher unsicher. Ja, der Benzin-Elektro-Hybrid sei mit fünf Litern pro 100 Kilometer sehr sparsam. „Für ein Auto, das 1,7 Tonnen wiegt, finde ich das schon beachtlich“, sagt Gösser. Man dürfe aber nicht aus den Augen verlieren, was bei der Produktion oder der Entsorgung der Batterien anderswo passiert. „Die Verschmutzung findet nicht mehr vor unserer Haustür statt“, sagt er und spricht von einer möglichen „Verlagerung der Emissionen“.