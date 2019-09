Wermelskirchener Feuerwehr im Einsatz : Feuerwehr löscht Waldbrand trotz schlechter Zufahrt

Beutelshufe Samstagnachmittag geriet eine Fläche von 30 Quadratmetern aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das große Bodenfeuer brannte im Wald auf einer Anhöhe in einer Fichtenschonung und wurde von einem Pilzsammler gemeldet.

Um ein Feuer im Wald bei Beutelshufe zu löschen, waren am vergangenen Samstag 14 Feuerwehrleute aus Wermelskirchen im Einsatz. Wie der Leiter der Feuerwehr, Holger Stubenrauch, mitteilte, geriet am Samstagnachmittag eine Fläche von 30 Quadratmetern aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das große Bodenfeuer brannte im Wald auf einer Anhöhe in einer Fichtenschonung und wurde von einem Pilzsammler gemeldet.