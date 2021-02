Wahlvorbereitung in Wermelskirchen : Wahlvorschläge für Seniorenbeirat einreichen

In Wermelskirchen steht im Juni wieder die Seniorenbeiratswahl an. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Wermelskirchen Am 1. Juni wählen wieder über 10.000 Senioren aus Wermelskirchen einen neuen Beirat. Die Wahlbeteiligung 2016 lag bei 38,4 Prozent.

Wahlberechtigt sind alle Einwohnerinnen bzw. Einwohner, die am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens zwölf Monaten in der Stadt Wermelskirchen wohnen und am 35. Tag vor der Wahl mit der Hauptwohnung in Wermelskirchen gemeldet sind. Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer nach § 8 Kommunalwahlgesetz nicht wählen darf. 10459 Wermelskirchener dürfen 2016 ihr Wahlrecht nutzen, 3716 machten davon Gebrauch.