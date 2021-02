Sport in Wermelskirchen : Tennisspieler sanieren ihre Plätze

Sport in Wermelskirchen

Wermelskirchen Tennisclub Grün-Weiß freut sich über Mitgliederzuwachs im Corona-Jahr. Erstmals wurde eine digitale Mitgliederversammlung abgehalten.

Die Saison 2020 stand auch beim TC Grün-Weiß Wermelskirchen unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, berichtet jetzt Schriftführerin Romy vom Stein nach der digitalen Jahreshauptversammlung, die der Verein erstmalig auf diesem Wege durchführte. Die Saisoneröffnung durfte erst später beginnen als üblich und einige Mannschaften wollten oder konnten nicht an den Medenspielen teilnehmen. „Dennoch haben trotz Corona insgesamt fünf Erwachsenen-Mannschaften und drei Jugend-Teams die Medenspiele 2020 erfolgreich absolviert. In allen Fällen wurde die Klasse gehalten, die Herren 50 freuten sich sogar über den Aufstieg in die 1. Kreisliga.“ Und ebenso erfreulich: Drei Tennisplätze wurden dank Fördergelder saniert, die anderen sollen folgen.