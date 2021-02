Impfchaos in Wermelskirchen : „Hauptfeind des Menschen ist nicht das Virus, sondern die Bürokratie“

Wermelskirchen Klare Worte zum aktuellen Impfchaos in Wermelskirchen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis findet Henning Rehse, Abgeordneter im Stadtrat und im Kreistag. Sein Appell: Es geht um den Schutz der Menschen.

In Anbetracht der endlosen Diskussion um zusätzliche dezentrale Impfmöglichkeiten, dem generellen Impfstau mit AstraZeneca, der Posse um die Null-Rest-Spritzen und des traurigen Dramas um die Impfung der Mitarbeiter in der Werkstatt Lebenshilfe muss man zu dem Schluss kommen, dass der aktuelle Hauptfeind der Menschen nicht das Virus selbst sondern die darum insbesondere vom Land aufgebaute Bürokratie ist.“ So heißt es in einem offenen Brief des WNKUWG-Fraktionsvorsitzenden Henning Rehse an den Landrat, die Bürgermeister und den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Stefan Leßenich. „Es bleibt zu hoffen, dass hinsichtlich der „Luca-App“ jetzt nicht auch wieder sinnlose Hürden durch wen auch immer aufgebaut werden.“