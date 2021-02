Realschule Wermelskirchen : Rückbau der alten Realschule läuft – im Mai beginnt der Abriss

Wermelskirchen Knapp 1,4 Millionen Eurpo kostet die Schadstoffentfernung und der Abriss des Gebäudes. Pläne für neue Sekundarschule werden im Frühjahr gezeigt.

Wer werkstags am Gelände der ehemaligen Realschule vorbeigeht, hat sie vielleicht schon einmal gesehen: Zwölf Mitarbeiter einer speziellen Fachfirma sind seit Januar dabei, das belastete Material aus der alten Schule zu entfernen. Zu ihrem Schutz sind sie in weiße Schutzkleidung gehüllt und auch mit Atemmasken ausgestattet. „Sämtliche Arbeiten werden unter Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitssicherheitsanweisungen durchgeführt“, informierte Hartwig Schüngel, Leiter des Gebäudemanagements, die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Bau in der Sitzung am Mittwoch.