Werkstatt Lebenshilfe in Wermelskirchen : Impfchaos: Grüne kritisierte das formale Verhalten des Ministeriums

Werkstatt Lebenshilfe in Wermelskirchen

Wermelskirchen Bürgernähe und Mut statt sturer Bürokratie: Dies empfehlen die Grünen im Rat der Stadt jetzt dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW nach dem Impfchaos bei der Lebenshilfe. Dort musste eine geplante Impfung nach einer Entscheidung des Ministeriums abgesagt werden.

Es sei völlig unverständlich, dass die Impfung von 500 Menschen bei der Lebenshilfe Bergisches Land vom Landesministerium untersagt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung von Andreas Willinghöfer und Stefan Janosi. „Formal mag das korrekt sein, das starre Festhalten an Verordnungen trotz veränderter, lokaler Lage ist nicht nachvollziehbar und stößt daher bei Bürgern auf absolutes Unverständnis.“ Da sei streng auf den Kalender gezeigt worden, obwohl die Zuständigen längst festgestellt hatten, dass alle Menschen der Priorität 1 in Wermelskirchen geimpft seien.