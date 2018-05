Wermelskirchen : Neuer Standort für Leitstelle am Kreishaus

Wermelskirchen Der Kreisausschuss hat einstimmig einen neuen Standort für die Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises am Kreishaus in Bergisch Gladbach- Heidkamp beschlossen. Notwendig sei der Umzug, da der bisherige Standort in der Feuerwache Nord an der Paffrather Straße in Bergisch Gladbach nicht mehr den Anforderungen entspricht, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises.

Die Leitstelle werde in Modulbauweise wie ein Fertighaus errichtet und solle im Mai 2019 in Heidkamp in Betrieb gehen. Die Übergangslösung in Heidkamp wurde notwendig, nachdem die zunächst verfolgte Anmietung eines geeigneten Objektes letztlich nicht realisiert werden konnte. Zahlreiche Standorte im gesamten Kreisgebiet, die geprüft wurden, erwiesen sich aus verschiedenen Gründen als nicht geeignet, teilt der Kreis mit.

Die neue Leitstelle wird mit modernster Technik ausgestattet und bietet bessere Bedingungen für die Entgegennahme von Notrufen, als sie am bisherigen Standort in der Feuerwache Nord vorhanden sind. Jetzt werden der Kauf der Module und deren Anmietung parallel ausgeschrieben. Anschließend wird der Kreisausschuss über die Ergebnisse beraten und entscheiden.



Während der Übergangszeit wird ein dauerhafter Standort gesucht und hergerichtet. Mit dem Beschluss des Kreisausschusses können die Planungen nun mit Hochdruck fortgeführt werden.

(rue)