Wermelskirchen : Tierfutter-Startup aus dem Bergischen

Wermelskirchen Das erste deutsche Online-Bewertungsportal rund ums Heimtier kommt aus der Nachbarstadt Hückeswagen. Die "FutterTester" verschicken Pakete mit Tierfutter, die Haustierbesitzer bewerten diese dann auf einer Online-Plattform.

Ob treuer Begleiter oder eitle Schmusekatze - beim Haustier sind die Deutschen ganz weit vorn. In jedem dritten Haushalt lebt ein Tier, insgesamt liegt die Anzahl der Haustiere in Deutschland bei etwa 30 Millionen. Das Internetportal "FutterTester" hat es sich zur Aufgabe gemacht, das tägliche Futter genauer unter die Lupe zu nehmen. Mit ihrem unabhängigen Vergleichsportal bietet das Vergleichsportal den Herstellern eine umfangreiche Nutzerbasis an, innerhalb derer das Futter getestet wird.

Die Werbebranche für Haustierfutter ist riesig, hunderte Marken konkurrieren allein auf dem deutschen Markt. Stephan Schlüter, der Geschäftsführer der FutterTester, sah darin eine perfekte Gelegenheit, als er vor acht Jahren in Hückeswagen sein Vergleichsportal gründete. "Es gab damals einen Aufschrei der Hersteller", sagt Schlüter. Die Hersteller hätten sich über intransparente Kriterien der Stiftung Warentest beschwert. Der Gedanke damals: Der Halter weiß doch eigentlich am besten, was dem Tier schmeckt und gut bekommt.

Info Futtertester verschickt seit 2010 Testpakete Was? Das unabhängige Internetportal Futtertester lässt tieraffine Nutzer Futter, Snacks und Zubehör rund um das geliebte Haustier testen. Wie? Nutzer bekommen Pakete mit verschiedenem Futter zugesandt und können dieses auf der Internetseite bewerten. Seit wann? Gegründet im Oktober 2010, ist das einstige Start-up heute längst eine Erfolgsgeschichte mit über 26.000 Usern und über 69.000 Tieren, Tendenz steigend Wo? Weitere Infos im Internet. www.futtertester.de

Er habe die Empfehlungsplattform mit der Zielvorgabe gegründet, stets unabhängig und objektiv zu sein. "Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen immer das Heimtier und sein Halter", sagt Schlüter. Hersteller, die das Portal mit einem Test beauftragen, müssen daher auch das Risiko einer schlechten Bewertung eingehen. "Wir hatten tatsächlich mit einem namhaften Unternehmen eine Diskussion darüber", sagt Schlüter. Am Ende habe er den Hersteller aber überzeugen können. Wenn ein Produkt schlecht ankommt, wisse der Hersteller anschließend besser, woran es liegt.

Damit Hersteller und Kunden genaue Informationen bekommen, ist der Fragenkatalog lang und die Testgruppe groß. Bis zu 200 Personen bekommen eine Futterprobe zugeschickt, mit der das Tier für etwa zwei Wochen gefüttert wird. Für den Tester ist die Probe kostenfrei, der Hersteller stellt diese zur Verfügung und zahlt zusätzlich für Auswertung und Versand. Dafür erhält er ein sehr ausführliches Ergebnis: Wo kaufen die Tester üblicherweise ihr Futter? Wird lieber Nass- oder Trockenfutter gegeben? Ist eher der Fleischanteil wichtig oder soll das Futter doch lieber viel Gemüse enthalten? Die Ergebnisse sind auf der Internetseite für alle sichtbar, auch für nicht registrierte Nutzer.



"Die Produktvielfalt im Heimtierbedarf treibt skurril anmutende Blüten", sagt Schlüter. Da gibt es Futter für Welpen und Kätzchen, Erwachsene und Senioren; Futter für Tiere mit Gewichts- oder Hautproblemen, vegetarische Kau-Snacks für Hunde und Futter ohne Getreide und Gluten oder gleich mit Nachhaltigkeits-Siegel. "Um aus dem Angebots-Dschungel gezielt Erkenntnisse zu gewinnen, was Heimtierhalter über die Produkte denken, erhalten unsere Nutzer Futtertests aus unterschiedlichen Bereichen", sagt Katharina Dolle, ebenfalls Geschäftsführerin und gebürtige Hückeswagenerin. "Wir lernen so enorm viel über die Tierhalter, ihre Gewohnheiten und Vorlieben."

Als das Portal 2010 an den Start ging, sei der Tierfuttermarkt noch vergleichsweise überschaubar gewesen. "Damals gab es so 40 bis 50 größere Anbieter", sagt Schlüter. "Heute ist die Zahl schier unüberschaubar." Es gebe immer mehr Nischen- und internationale Produkte. Auch die FutterTester hätten schon französische und englische Produkte getestet. "Aktuell stehen wir mit einem schwedischen Unternehmen in Kontakt, die auf dem deutschen Markt ihr Produkt anbieten wollen", sagt Schlüter. Neben den Klassikern Hund und Katze verschickten die FutterTestern für rund 15 Tierarten Proben. Darunter auch Garnelen, Wildvögel und Frettchen.

Mit einem Relaunch zu Beginn des Jahres hat das FutterTester-Team sein Portal noch mal überarbeitet. Um das Erlebnis ihrer Nutzer zu verbessern, tritt nun auch das Team selbst verstärkt in Erscheinung.

Neben den beiden Geschäftsführern gehören drei Mitarbeiterinnen zum Team. Sie alle kommen aus der Region: Sharon Lang aus Hückeswagen, Carina Kwarst aus Wermelskirchen und Annabella Sippel aus Dabringhausen. Und als großer Fan und Verkoster darf natürlich auch Bürohund Toffi nicht fehlen.

